HVDC、CPO、衛星等題材簇擁 法人調高這檔 AI 供應鏈目標價

貿聯-KY（3665）隨高壓直流電（HVDC）將自今年下半年開始加速導入，加上CPO、機器人、低軌衛星等亮點題材可望陸續發酵，法人預期2025至2027年營收年複合成長率將達78%，上修獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，各大電源供應商於輝達GTC大會上展示HVDC電源櫃設計，預計今年下半年800V DC電源櫃啟動出貨，以提供輝達VR200伺服器需求，導入時程早於先前市場預期。

貿聯-KY已在電源領域建立穩固市場地位，與Amphenol、TE Connectivity等全球領導同業直接競爭。法人表示，HVDC導入將帶動電源產品內含價值明顯提升，其中，包括AC Power whip規格由60A升級至100A、DC Power whip導入、液冷式Rack busbar。

輝達預期未來幾年銅纜及光纖仍將並進，法人預期貿聯-KY的AEC隨美系主要CSP大量導入，強勁需求展望可望維持至2027年。另並持續深化CPO產品布局，在新併購的新富生支援下，有望自2026年底起逐步顯現成果，產品包括但不限於Shuffle box與FAU。

貿聯-KY與一家美國大型電動車OEM廠長期合作關係，已由原先的電動車與儲能系統，進一步擴展至人形機器人開發，及該車廠CEO另行投資的低軌衛星事業，涵蓋電源與資料傳輸需求，法人預期相關新應用將於2027年帶來更具實質意義的營收貢獻。