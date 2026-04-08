台股史上第一次！ 41千金出列 15檔千金股亮燈漲停

台股集中市場大漲逾千點， 櫃買市場更是刷新歷史紀錄，千金股搶搶滾，台股史上首度出現41千金，且包括股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）、第三高價的旺矽（6223）等合計有15檔千金股同步亮燈漲停， 盤中多達12檔千金股寫歷史新高價。

台股8日早盤以33,379.5點開出，上漲149.68點，權王台積電（2330）直接衝破1,900元關卡，以1,935元開出，上漲75元，股價開高走高，盤中拉升至1,950元，上漲90元， 漲幅4.84%，為盤中上漲金額第四高，影響大盤指數約757點。

台股集中市場大盤指數一度衝達34,708.81點，上漲1,478.97點，寫盤中歷史第三大漲點， 盤中漲幅約4.33%；櫃買市場早盤以326.79點開出，一度拉升至340.37點， 創歷史新高，盤中漲幅約4.52%。

台股千金股也創紀錄，盤中首度出現41檔千金股， 其中由股王信驊領軍衝上漲停的千金股高達15檔，包括信驊、穎崴、旺矽、台光電（2383）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、竑騰（7751）、昇達科（3491）、致茂（2360）、台達電（2308）、竹陞科技、均華（6640）、波若威（3163）、宜鼎（5289）、雙鴻（3324）等都亮燈漲停。

另外，創新高的千金股則有12檔， 包括信驊、台達電、台光電、智邦（2345）、聯亞（3081）、弘塑（3131）、波若威、貿聯-KY（3665）、旺矽、竹陞科技（6739）、竑騰、新代（7750）等，不過，新代盤中翻黑， 盤面上千金股僅2檔下跌。