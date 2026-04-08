美伊同意停火兩周 塑化股暴跌 台達化、台聚等摜跌停

美國與伊朗同意為期兩周的停火，預期美國與以色列的軍事行動將暫停，以換取伊朗重新開放荷莫茲海峽。消息帶動油價狂瀉，布蘭特原油今天盤中一度重挫多達16.08%，跌破每桶92美元，報每桶91.70美元，塑化股8日也大跌，台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）、華夏（1305）盤中都重挫跌停，永裕（1323）大跌逾9%。

西德州中質原油（WTI）一度狂瀉17%，創近六年來最大跌幅，之後在每桶約95美元附近交易。

川普稍早在Truth Social發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周。」他指出，暫緩攻擊的前提是「伊朗伊斯蘭共和國同意全面、立即且安全地開放荷莫茲海峽。」

伊朗外交部長阿拉奇在社群平台 X 發文表示，伊朗接受巴基斯坦提出的停火方案，而且在未來兩周內，可透過與伊朗的武裝部隊協調，並「充分考量技術限制」的情況下，確保船隻安全通過荷莫茲海峽。

消息帶動塑化股全面重挫，台達化、亞聚、台聚、華夏都跌停亮燈，永裕、台苯（1310）也大跌，不過台塑（1301）、台化（1326）相對抗跌，盤中下跌約2%；台塑化（6505）則下跌近5%。

隨中東戰火持續，推升油價飆漲，同時刺激塑化原料漲勢，但台塑化（6505）去年因下游乙烯需求逐年下降，已先關閉烯烴一廠，隨後，3月中確認供貨商無法交運料源，被迫於3月24日再關停烯烴三廠，等同三座輕裂廠已有兩座暫停運轉，因此法人預期，台塑四寶，本季塑化事業部的業績恐難有起色。

不過，美國現貨石化產品價格上周持續飆升，如用於生產橡膠的化學品丁二烯美國現貨價格升至每磅71美分，為2022年10月以來最高，台塑美國公司可望吃到紅利，台塑董事長郭文筆表示，台塑美國公司因採用乙烷裂解生產乙烯，並不受此次美伊戰爭影響。