分析師曝台股最壞已過、指數還會再上漲！六大族群值得布局

台股8日強漲，指數開高走高，一度衝達34,708.81點，上漲1,478.97點，寫盤中歷史第三大漲點，證券分析師直言，「台股最壞已過」，「今日上漲只是開始，指數還會再往上」，預期後續將是區間整理型態，若去除地緣政治風險的不確定因素，有機會挑戰歷史高點，看好有六大族群值得布局。

川普暫緩對伊朗軍事行動兩周，市場對停火可能預期升高，美股標普500指數與那指周二雙雙收高，台股8日早盤以33,379.5點開出，上漲149.68點，權王台積電（2330）直接衝破1,900元關卡，以1,935元開出，上漲75元，股價開高走高，盤中拉升至1,950元，上漲90元，漲幅4.84%，寫盤中上漲金額第四高，影響大盤指數約757點。

台積電領軍大漲之外，台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、台光電（2383）、聯發科（2454）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、智邦（2345）等也是貢獻大盤指數漲點的要角，大盤指數一度衝達34,708.81點，上漲1,478.97點，寫盤中第三大漲點。

證券分析師張陳浩認為，台股最壞已過，「今日上漲只是開始，預期指數還會再往上」，不過後續將是區間整理型態，他表示，若去除地緣政治風險的不確定因素，台股有機會朝35,000點挺進，挑戰歷史高點。

張陳浩強調，其實不論指數的漲跌，有一些族群仍是持續的上漲，這些好股票都是值得留意的布局標的，他表示，設備股的能見度達1.5年，訂單甚至滿到後年，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、致茂、天虹（6937）、辛耘（3583）等都可以關注。

另外，PCB產業中的ABF及CCL也都值得留意，張陳浩說，ABF具有漲價、缺貨及AI大應用等題材，看好欣興、南電（8046）、景碩（3189）；CCL則是具有漲價及貨源穩定題材，聯茂（6213）、台光電、台燿（6274）也可關注。

張陳浩還看好被動元件、矽光子及低軌衛星網通族群，包括MLCC的國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）；波若威、光聖、上詮；明泰（3380）、啟碁（6285）、正文（4906）、仲琦（2419）等都可以留意；張陳浩認為，還有一個族群也可以觀察，就是整理已久的舊AI股。