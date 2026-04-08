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中東戰火拉鋸下抗震！法人祭「攻守兼備」配置策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東局勢緊繃導致金融市場震盪，由於伊朗頑強抵抗，戰爭何時結束仍是未知數。展望第2季，在地緣政治與利率走勢仍具不確定性下，法人建議投資人可採取攻守兼備配置，將約六成資金布局於美國及全球收益成長資產相關基金，以掌握收益與成長機會。

中東局勢撲朔迷離，消息面的變化與油價走勢也持續牽動市場投資氣氛，但在全球經濟仍具韌性，加上AI科技成長趨勢明確等因素支持下，也讓投資人在近期回檔修正之際，逢低布局卡位。

根據理柏資訊統計至3日，觀察近期環球收益股票型基金績效表現，多檔基金一周報酬普遍落在3%至4%以上，包括：富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭、元大全球股票入息證券投資信託、瑞萬通博基金-全球股票收益、高盛環球高股息、富達基金-永續發展全球存股優勢、東方匯理基金環球精選入息股票、野村全球高股息證券投資信託、瀚亞環球智慧數據股息證券投資信託等，在市場震盪中仍具抗波動能力。

此外，拉長至近六月，多檔產品繳出雙位數報酬，包括：瑞萬通博基金-全球股票收益、野村全球高股息證券投資信託、富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金等達10%以上，反映部分資金偏好穩健現金流與成長兼具標的。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德表示，若中東運輸風險受控、供給秩序恢復，油價的「事件型上行」難以長期化，市場評價可望回到基本面與利率路徑；反之，若油價高檔盤旋推升通膨與利率預期，成長股估值壓力將上升，資金可能傾向高股息與防禦配置。

展望第2季基金投資，安聯投信建議，可將六成資金配置在美國及全球收益成長資產；10%在人工智慧（AI）多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金、５％新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

此外，建議以多元布局應對波動平衡收益與成長。其中複合資產多元布局，兼顧收益及資本利得；複合債平衡波動，券種上可搭配投資等級債、中短天期債券，同時也爭取收益機會；結構創新領域則聚焦如AI、台股、台股高息成長策略、智慧城市趨勢。

高股息 美國 伊朗

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