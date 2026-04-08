凱利投資衰退風險儀表板：高油價出現在綠燈 影響相對可控

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，3月僅剩營建許可上無數據，零售銷售數據重新回歸且是「擴張」的綠燈，而失業金申請、薪資成長、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在「擴張」的綠燈，利潤率維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號維持「綠燈」，至今已連續22個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，市場持續消化中東戰事變化與能源價格攀升，整體不確定性雖高但預期中東戰事若能朝向和平談話與停火方向，對市場衝擊有望逐漸鈍化。本周起，多項關鍵指標包含美國通膨與聯準會會議紀錄將公布，預期通膨走勢、利率政策方向與企業基本面變化才是主導盤面方向的關鍵。整體而言，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，短線震盪無礙中長期多頭格局，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、生技、公用事業及日本股票型基金修正後的買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，雖然當前中東情勢令人聯想到1970年代，但美國經濟結構已大不相同，能源獨立已大致達成，這使高油價對經濟、通膨的傳遞效果應會較過去更溫和。

最近一次石油危機是由2022年俄烏戰爭引發，但美國並未陷入衰退，因這些結構性經濟轉變已經發生，此外，2022年2月整體儀表板仍亮綠燈，顯示美國有望挺過危機。

事實上，自1970年代以來共發生11次重大能源高漲時期，其中，有八次出現在整體儀表板亮綠燈時，最終有七次美國經濟挺過危機，未陷入衰退，相反地，當石油衝擊發生在整體儀表板亮紅燈時，高油價將使經濟更加嚴峻。

傑佛瑞‧修茲另也分析，強而有力的進場點很少出現在舒適時刻，相反地，最具吸引力的買點通常出現在混沌時期，目前市場最擔憂的問題包含停滯性通膨、私募信貸風險、AI導致的失業、市場過度集中，但在我們看來問題都不大，其中最有趣的是市場過度集中，這使大盤不再提供廣泛且均衡的投資組合，相較之下，主動型經理人可限制單一持股曝險，並加碼市值較低且具吸引力的投資機會，進而降低集中風險。

歷史經驗顯示，當一家公司在成為大盤前十大成分股之前，在十年期間漲幅平均高於大盤16.7個百分點，但在成為前十大成分股後，十年平均報酬率驟降，落後大盤5.8個百分點，正所謂「樹不會無限長到天際」。

2000年3月網路泡沫高點時，史坦普500指數前十大成分股在後續26年變化甚大，其中四家出現負報酬，僅有三家表現優於大盤，值得留意的是，此十家公司中沒有一家超越等權重史坦普500指數，這提醒未來很難想像，也展現出主動型經理人準確評估競爭環境與市場領頭羊變化所帶來的投資機會的重要性。