台股噴近1,500點！SpaceX 估值破2兆美元 低軌衛星齊升空

美伊停火兩周、國際油價重挫，亞股8日歡聲雷動，台股多頭也火力全開，台積電（2330）早盤勁揚帶動權值股齊攻，大盤盤中一度飆升1478.99點、改寫史上第三大漲點紀錄，低軌衛星族群同步表態，多檔亮燈漲停，此外，相關ETF第一金太空衛星(00910)盤中也強漲逾6%創新高。

盤中，包括台光電（2383）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、騰輝電子-KY（6672）、萬泰科（6190）、仲琦（2419）等紛紛漲停，金像電（2368）也一度亮燈，此外，正文（4906）、群創（3481）、康舒（6282）等漲幅亦頻頻超過8%，搭配穩懋（3105）、啟碁（6285）、台燿（6274）等同步走強，族群多頭氣勢強勁。

基本面同步報喜，族群成長動能獲營收數據背書。其中，奇鋐3月營收180.17億元、年增逾111%，首季營收年增突破110%，雙創新高；台光電3月營收120.1億元、年增56.6%，首季營收330.7億元同步改寫歷史紀錄；萬泰科與騰輝電子-KY亦繳出單月與單季營收齊創高或近年新高表現，顯示AI高速傳輸與低軌衛星需求持續發酵。

消息面更添柴火。根據彭博報導，SpaceX已將IPO估值上調至2兆美元以上，並可能於6月掛牌，市場視為今年全球IPO風向球。隨後包括OpenAI與Anthropic亦被點名有望跟進上市，資本市場對太空與AI產業的資金動能持續升溫。

專家指出，登月計畫推進、產業整併潮與SpaceX IPO三大利多共振，將進一步推升低軌衛星產業長線成長想像空間。隨著AI資料傳輸需求暴增與衛星通訊布局加速，相關供應鏈可望持續受惠，短線資金動能與基本面雙重支撐下，族群後市仍備受矚目。