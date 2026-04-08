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台積電1,950元、盤中上漲金額第四高 台股寫盤中第三大漲點
川普暫緩對伊朗軍事行動兩周，市場對停火可能預期升高，美股標普500指數與那指周二雙雙收高，台股8日由權王台積電（2330）領軍上攻，一度衝達1,950元，上漲90元，為盤中上漲金額第四高， 影響大盤指數約757點，大盤一度衝達34,708.81點，上漲1,478.97點，寫盤中第三大漲點。
台股早盤以33,379.5點開出，上漲149.68點， 台積電直接衝破1,900元關卡，以1,935元開出，上漲75元，股價開高走高，盤中拉升至1,950元，上漲90元， 漲幅4.84%，進一步推升大盤指數上衝，一度拉升至。34,708.81點，上漲1,478.97點，創盤中第三大漲點。
台積電領軍大漲之外，台達電（2308）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、台光電（2383）、聯發科（2454）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、致茂（2360）、智邦（2345）等也是貢獻大盤指數漲點的要角。
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