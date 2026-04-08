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美伊開啟談判 光通訊仍是台股盤面主流
8日開盤前外媒傳出美伊同意休戰，進入談判階段，帶動全球股市大幅反彈，台股光通訊族群再成盤面焦點，波若威（3163）股價再創歷史新高，開盤用不到10分鐘便亮燈漲停，來到1145的新天價，盤中雖一度遭逢獲利了結賣壓，但9：30左右仍是牢牢鎖回漲停；同樣漲停的還有光環（3234），於10：00左右急拉至漲停鎖死，而上詮（3363）、光聖（6442）也都有不小的漲幅。
昨晚在美伊衝突仍未緩解下，美股光通訊概念股如Lumentum、AAOI便是盤面相對強勢的族群，盤後更是延續漲勢，進而帶動台廠供應鏈。先前輝達曾表示，CPO技術將在今年開始啟動規模化部署。合作夥伴CoreWeave、Lambda及德州高級運算中心（TACC）將率先在上半年部署基於InfiniBand CPO系統，而Spectrum-X 乙太網路平台的CPO產品也計畫於下半年開始部署，這意味著CPO正式進入商轉階段。
法人表示，波若威、上詮、光聖、華星光（4979）等台廠，皆在光通訊供應鏈扮演重要角色，隨著使用量開始大幅攀升，台廠將會是主要受惠者之一。
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