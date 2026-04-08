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美伊停戰14天 台積電盤中最高上漲90元、台股盤中最高飆漲1,478點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美伊宣布停戰14日，帶動美期指全面飆高，亞股也全面跳漲。台股開高走高，盤中最高上漲1,478點至34,708點，台積電（2330）盤中最高上漲90元至1,950元。

永豐期貨指出，昨日盤後來看，市場近期的主軸其實是「押注戰爭趨緩甚至停火」，這個預期成為支撐風險資產的重要力量，但問題在於這種樂觀情緒目前仍缺乏足夠的實質證據，更多是情緒與預期的提前反映而非基本面確認，這也導致市場結構出現明顯落差，美股這邊其實已經開始反映不確定性。

雖然整體估值相較前高已經明顯壓縮，但指數卻沒有因為「評價變便宜」而上漲，反而持續震盪回檔，原因在於市場正在從單純交易地緣政治風險下降，轉向重新評估經濟成長與企業獲利的下修壓力，也就是說即使戰爭真的沒有惡化，甚至邊際趨緩，也不代表通膨會立即改善，這種預期修正正在美股發酵。

永豐期貨分析，但台股目前仍停留在「最壞情境已過」的樂觀敘事之中，尤其在AI與權值股撐盤下，指數維持高檔，甚至呈現抗跌結構。

然而這種上漲更多來自資金集中與題材推動，而不是整體基本面同步跟上，導致評價已經被撐到相對偏高的位置，在全球資金開始變得謹慎的環境下，這樣的結構其實相當脆弱，一旦市場發現戰爭並沒有如預期快速收斂，或者只是進入長期僵持，原先建立在「風險消失」之上的溢價就會開始鬆動，進而引發評價修正，因此台股回測三萬點作為情緒降溫與籌碼整理的過程，其實是相對合理甚至健康的劇本。

重點不在於看壞，而是在於目前的風險報酬比確實不對稱，高檔追價的勝率正在下降，短線更應該重視防守與節奏控制，等待預期修正完成與新的趨勢訊號出現後再重新布局會更有優勢。

地緣政治風險 台股 美股

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