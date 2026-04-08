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台股飆漲破1400點…盤中首見40千金 11檔千元高價股漲停

中央社／ 台北8日電
台股今天飆漲超過1400點，首現「40千金」。圖／聯合報系資料照片
台股今天飆漲超過1400點，首現「40千金」。圖／聯合報系資料照片

美國和伊朗同意停火2週，美股拉尾盤，日韓股市早盤飆漲5%，消息激勵台股飆漲超過1400點，股價超過千元的高價股強勢表態，其中雙鴻攻上漲停1005元重返千元行列，台股首現「40千金」，首次有40檔股票位居千元高價，盤中11檔千金股漲停。

股王伺服器管理晶片廠信驊早盤衝上漲停12615元，大漲1145元，超越3月18日12450元高點，再創歷史新天價，個股股價和上漲金額續創台股新紀錄。

信驊伺服器晶片銷售成長，帶動3月及第1季營收創單月和單季新高。法人指出，信驊持續受惠人工智慧（AI）基礎建設推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁成長。

測試介面廠旺矽攻上漲停4310元，再創旺矽歷史新天價。旺矽先前表示，持續受惠人工智慧AI晶片以及半導體產業需求暢旺，產品出貨交期6個月，訂單能見度達2年，預估今年業績可逐季成長，全年業績有機會續創新高。

銅箔基板（CCL）廠台光電攻漲停3170元，持續受惠AI關鍵材料需求強勁。台光電先前表示，在AI及雲端運算帶動下，台光電擁技術能力、產能規模、原物料掌握、全球銷售管道及資金5大優勢，將持續擴大營運規模，再創歷史新高。

包括散熱大廠奇鋐、低軌衛星零件供應商昇達科、檢測設備廠致茂、電源供應大廠台達電、半導體智慧化系統整合廠竹陞科技、矽光子概念股波若威、記憶體模組廠宜鼎等，盤中攻上漲停。半導體先進封裝設備廠竑騰科技一度鎖漲停2010元。

雙鴻先前指出，看好今年液冷散熱市場，預估今年營收年成長率將超過50%，預期液冷散熱滲透率持續提高，雙鴻除了水冷板（Cold Plate）、分歧管（Manifold），另外In-row CDU（列間冷卻分配單元）也會加入量產。

台達電 美國 昇達科

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