台股飆漲破1400點…盤中首見40千金 11檔千元高價股漲停

中東局勢緊繃導致金融市場震盪，由於伊朗頑強抵抗，戰爭何時結束仍是未知數。展望第2季，在地緣政治與利率走勢仍具不確定性下，法人建議投資人可採取攻守兼備配置，將約六成資金布局於美國及全球收益成長資產相關基金，以掌握收益與成長機會。

2026-04-08 11:49