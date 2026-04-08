美伊停火助攻台股站上34,000點 信驊、力成、臻鼎亮燈衝鋒

路透社報導指出，美國總統川普已同意對伊朗暫停轟炸兩週，接受由巴基斯坦斡旋的14天停火提案；市場同步押注荷莫茲海峽運輸風險有望緩和，帶動布蘭特原油在亞洲盤一度重挫16%、下探每桶91.70美元，全球風險偏好明顯回升。受惠中東緊張情勢暫時降溫，台股8日早盤火力全開。

在國際利空鬆動下，台股早盤開高走高，加權指數以33,379.5點開出、上漲149.68點，隨後漲勢快速擴大，盤中大漲逾1,400點，重返34,000點整數關卡之上，盤面資金明顯回流電子權值與高彈性族群。

權值股全面點火，台積電（2330）早盤最高衝上1,945元、上漲85元，漲幅約4.6%；聯發科（2454）盤中來到1,545元、漲幅約5.1%；日月光投控（3711）也同步走強，盤中漲幅逾8%，成為推升指數最重要的三大主力。市場也同步反映美股與台指期夜盤轉強訊號，台積電ADR前一交易日上漲1.04%，進一步帶動台股多頭情緒延續。

高價與題材股方面更是全面噴出，股王信驊（5274）受惠3月與首季營收同步改寫新高，早盤直衝漲停12,615元，再創台股新天價；力成（6239）盤中也亮燈漲停至211元；臻鼎（4958）同樣強鎖漲停，資金明顯沿著封測與AI載板三條主軸同步擴散。

若從基本面來看，這波強彈也並非全靠情緒推升。臻鼎昨日公布3月營收154.43億元、月增31.76%、年增7.18%，首季營收407.28億元，同創歷年同期新高，且公司已二度上修今年資本支出至逾800億元，成為今日PCB與ABF買盤追價的重要基本面支撐。力成先前法說會也揭露去年第4季營收214.07億元、年增25.2%，顯示封測景氣回溫題材仍有延續空間。

整體來看，今天台股早盤這波強攻，核心仍是「停火預期壓低油價、風險資產反彈」與「電子族群基本面題材共振」兩股力量疊加。不過路透也提醒，這次僅是規劃中的兩週停火，後續談判能否真正落地、荷莫茲海峽運輸是否完全恢復，仍是短線行情能否續強的關鍵變數。