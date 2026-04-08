股王信驊大漲1145元攻漲停12615元 再創台股新紀錄

信驊3月和第1季自結合併營收同創新高，加上美國和伊朗同意停火2週，帶動台股飆漲逾1300點，信驊今天早盤衝上漲停12615元，大漲1145元，超越3月18日12450元高點，再創新天價，個股股價和上漲金額續創台股新紀錄。

伺服器管理晶片廠信驊持續受到投信法人買盤挹注，根據統計，投信法人從3月6日到4月7日，連續加碼信驊。

信驊3月自結營收新台幣12.35億元，月增22.2%，較去年同期增63.63%；累計第1季營收31.47億元，季增28.8%，年增52.38%，均創單月和單季新高，第1季營收超越市場預期的26億至27億元水準。

信驊表示，伺服器晶片銷售成長，是3月及第1季營收創高的主要動力。法人指出，信驊持續受惠人工智慧（AI）基礎建設推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁成長。