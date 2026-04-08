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樂觀預期美伊停火 全球股債資產同步反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股票型ETF資金流向統計（資料來源：彭博資訊）
主要股票型ETF資金流向統計（資料來源：彭博資訊）

美伊雙方持續就停火條件討論，市場正面解讀中東局勢有望趨於緩和，推動全球股債市場同步反彈。過去一周整體股票型ETF再獲資金淨流入148.1億美元，主要為美國市場獲127.04億美元淨流入，其餘市場均遭資金淨流出，包含亞洲、中國大陸、歐洲與日本分別遭59.22億、44.76億、15.43億與0.68億美元淨流出。依產業區分，近一周淨流入前三大產業分別為科技、能源與工業；淨流出前三大產業分別為金融、核心消費與保健。

富蘭克林證券投顧建議，市場持續消化中東戰事變化與能源價格攀升，整體不確定性雖高，但預期中東戰事若能朝向和平談話與停火方向，對市場衝擊進一步降低。本周起多項關鍵經濟數據包括美國通膨數據與聯準會會議紀錄將公布，預期通膨走勢、利率政策方向與企業基本面變化才是主導盤面方向的關鍵。

富蘭克林證券投顧建議，當前採取穩健與分散配置，透過美國平衡型、非投資等級債券等部位參與長期成長機會。歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，仍有利風險性資產延續多頭格局已進場者可耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票型基金修正後的買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，雖然中東戰爭推升能源價格上升在短期內重燃通膨疑慮，但當前背景與過往通膨情境有明顯差異，目前通膨預期更偏向暫時性，儘管近期因素使市場對進一步降息的預期有所收斂，但距離「央行被迫重啟升息」的情境仍相當遙遠。美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，預期今年仍可望有降息機會，看好美股2026年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，在當前中東局勢影響下短期內美元可能因避險需求而出現資金流入，然而聯準會仍可能進一步降息而多數其他成熟市場暫停行動的背景下，美元走弱的中期趨勢仍然成立，評估資產配置持續轉向非美元資產將是一具備延續性的趨勢，除利差因素外，資金轉向新興市場資產也反映新興市場正處於近十年最有利的總經環境與企業結構因素，及其在全球經濟所扮演角色的重要性顯著提升。

聯準會 日本 大陸

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