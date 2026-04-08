辜仲諒投百億拿下逾5%股權成最大股東 台泥：歡迎認同公司長期策略投資人

台泥（1101）8日公告，收到股東辜仲諒之個人持股變動申報。根據公告內容，辜仲諒自2025年12 月 29 日起至2026年 3 月 31 日止，經由集中市場交易方式取得台泥股份共406,167,000 股，目前持股比例已達 5.26%。

由於辜仲諒此次投資台泥是以自然人身份投入，根據證交所規定，單獨或共同取得公開發行公司股份達5%以上者，須在10日內至公開資訊觀測站完成初次申報與公告。據了解，辜仲諒在4月7日晚間才向台泥提出要求代為申報，台泥內部大感震驚。

台泥公告指出，此次辜仲諒取得台泥股份之資金來源，包含自有資金約新臺幣 81.56億元及貸款新臺幣20.1億元。取得目的明確標註為「投資」，並表示未來一年內將視市場情況決定是否再取得股份。在取得股份之股權行使計畫中，辜仲諒於申報上填寫「擬自行參選或支持他人當選該公司董事（含獨立董事）」。

台泥尚未揭露2026年大股東持股情況，若依據2025年4月揭露資料，台泥第一大股東為嘉新水泥（1103），與其子公司嘉新國際持股合計約4.72%。此次辜仲諒投資台泥，已經躍居為台泥最大股東。

台泥回應表示，公司目前的股權結構穩定且趨於多元化，其中外資與機構法人持股比例合計近五成，為股東組成國際化之上市公司。台泥強調，對於認同公司長期永續發展策略的投資人，公司一向持開放態度。

台泥自2025年7月三元能源電池廠事故後，造成逾百億損失，股價也一路下滑，去年11月創下20.4元低點後，市場傳聞有大戶陸續出手抄底，外傳除了辜仲諒之外，寶佳集團也有意進場撿便宜。尤其辜仲諒與台泥長年經營者辜家為同一家族，如今成為第一大股東，還劍指董事席次，格外引起側目。

值得注意的是，台泥本屆董事會任期要到2027年才屆滿，今年股東常會並無董事會改選議程。對於辜仲諒大買股份，是否會在今年股東會有動作，台泥私下透露，會盡快與股東本人聯繫了解。