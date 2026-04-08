致茂、智邦等五檔營收佳 外資重申正向

上市櫃公司陸續公告2026年3月營收，外資最新報告針對致茂（2360）、川湖（2059）、智邦（2345）、健策（3653）及貿聯-KY（3665）的營收表現重申正向。

美系大行認為致茂今年第1季營收強勁主要來自電源測試（例如AI電源相關測試設備）與半導體業務（例如SLT、量測設備等）。CPO測試會是另個成長亮點，驗證中的FT handlers亦可能帶來上行空間。重申正向。

川湖3月營收再創歷史新高。美系大行認為在匯率順風下，今年第1季毛利率表現穩健。預期營收逐季成長，重申正向。

美系大行認為智邦第1季營收符合預期，800G加速導入。CPO, OCS為接下來成長亮點，重申正向。

健策3月營收創歷史新高，亞系券商預期第2季營收季增二至三。券商預估今年Rubin散熱產品出貨為150萬件，在樂觀情境下可達200萬件。對出貨想法高於預期。重申正向。

貿聯-KY第1季營收符合美系大行預估。券商預期營收將逐季成長，傳輸類光銅並進外，電源今年也是價與量的提升。重申正向。