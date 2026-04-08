台積電早盤噴發衝1,940元！台股開高急拉、一度漲逾1,200點

美系券商表示，儘管消費性疲弱跟下修，但被AI需求取代。反映AI需求能見度提升，券商將台積電（2330）明（2027）年資本支出預估由650億美元上調至700億美元。上修2026-2028年毛利率至64.2%/64.8%/66.5%，上修每股稅後盈餘（EPS）至95.2/125/165，同步升目標。

2026-04-08 09:43