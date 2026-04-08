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台積電早盤噴發衝1,940元！台股開高急拉、一度漲逾1,200點
川普暫緩對伊朗軍事行動兩周，市場對停火可能預期升高，美股昨夜漲跌參半，標普500指數與那指雙雙收高；國際油價重挫，布蘭特原油價格逼近90美元。台積電（2330）、聯電（2303）ADR分別上漲1.04%、7.13%，台指期夜盤大漲318點。8日台股開盤續漲149.68點、報33,379.5點，隨後在台積電直接突破1,900元關卡、衝上1,940元激勵下，台達電（2308）、台光電（2383）、鴻海（2317）等電子權值要角群起而上，大盤漲點疾拉至1,213.69點、觸及34,443.51點。
五大權值股聯袂開高。台積電開高75元、報1,935元，台達電、鴻海、聯發科（2454）、日月光投控（3711）齊揚，台達電、日月光投控（3711）漲幅達5%以上。股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）雙雙勁揚。
盤面類股表現上，電子零組件、玻陶、其他電子、電腦設備、半導體等漲幅居前，油電燃氣相對疲弱。群創（3481）、華邦電（2344）、聯電人氣居前。
回顧台股7日表現，集中市場指數大漲657.39點，收33,229.82點，漲幅2.02%，但成交量僅5,643.42億元。三大法人聯手買超214.86億元，包括外資買超100.967億元、投信買超43.57億元、自營商買超70.33億元。
法人指出，台股目前站上所有均線，但量能萎縮，呈區間震盪；KD、RSI走揚、MACD綠柱收斂，技術面偏多。法人表示，美伊暫停火、油價重挫，加上Touch Taiwan展與台積電法說題材，短線續強可期，惟仍須關注中東情勢變化。
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