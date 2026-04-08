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川普暫停攻擊伊朗…美股、台指期夜盤翻紅 投顧：台股拚續強

中央社／ 台北8日電
美國總統川普表示開放荷莫茲海峽換暫停攻擊2週，美股翻紅多收高。資料照。中央社
美國總統川普表示開放荷莫茲海峽換暫停攻擊2週，美股翻紅多收高。資料照。中央社

對伊朗通牒截止前，美國總統川普表示開放荷莫茲海峽換暫停攻擊2週，美股翻紅多收高，國際油價收盤互有漲跌；台指期夜盤震盪，終場漲318點，台積電期貨盤後也收紅；投顧認為有助台股表現。

美國總統川普對伊朗設下的最後通牒將至之際，白宮表示川普已知悉巴基斯坦所提美方延長大舉打擊伊朗最後期限2週的請求，投資人對這項提議抱持希望，美股多收高。

道瓊工業指數下跌85.42點或0.18%，標普500指數微漲5.02點或0.08%；那斯達克指數小幅上揚21.51點或0.1%，費城半導體指數挺升87.76點或1.11%。

輝達股價收高，上漲0.26%至178.1美元；台積電ADR（美國存託憑證）小漲1.04%，至345.32美元。

川普向伊朗祭出重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）最後通牒，威脅將摧毀整個伊朗文明。在對伊朗設下的最後期限倒數僅剩數小時之際，美國總統川普7日宣布，以全面開放荷莫茲海峽為前提，他同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊行動，為期2週。

台股7日收在33229.82點，漲657.39點，漲幅2.02%，成交值新台幣5643.42億元。三大法人同步買超達195.59億元，其中，外資及陸資買超100.75億元、自營商買超70.33億元、投信買超24.51億元。

台指期夜盤震盪，終場漲318點，收在33495點，台積電期貨盤後也收紅，漲0.54%。

市場正在觀望中東局勢走向，國際油價互有漲跌。紐約商品交易所西德州中級原油5月結算價上漲54美分或0.48%，收報每桶112.95美元。倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌50美分或0.46%，收在每桶109.27美元。

投顧分析指出，原油走低，主因市場預期美伊協商仍有空間，以及巴基斯坦提出延期建議，不至於有供給中斷的極端風險。然而，在最終協議達成前，不確定性仍將使油市維持高波動，持續牽動通膨與利率；不過，市場解讀外交有降溫空間，美股標普與納指轉為微升，資金向具備AI催化劑的科技龍頭集中，有助台股表現。

美國 白宮 美方

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