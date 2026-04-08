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「股王」信驊營收寫兩個新高 伺服器BMC出貨報捷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
信驊董事長林鴻明。 信驊／提供
信驊董事長林鴻明。 信驊／提供

股王信驊（5274）受惠AI伺服器BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨大增，昨（7）日公布3月營收12.35億元，連五個月創新高，月增22.2%，年增63.6%。

信驊首季合併營收31.4億元，季增28.8%、年增52.4%。信驊第1季營收不僅延續逐季創高趨勢，並優於原先預期26億至27億元水準，連四季改寫新猷。

信驊表示，伺服器晶片銷售成長，是3月及第1季營收創高的主要動力。信驊將2030年BMC市場規模（TAM）預估上修至6577萬台，先前為4650萬台，約上調41%，主要反映AI相關應用帶動的一般伺服器需求顯著增強，其中，傳統通用伺服器需求預期維持穩定，年成長約5–6%，AI相關通用伺服器則預期在今年加速成長，年增率達40%。

信驊主要產品為BMC晶片，長期深耕雲端服務供應商（CSP）與伺服器ODM客戶，隨著AI應用快速擴散，各大CSP持續加碼資本支出，帶動AI伺服器與相關基礎建設同步成長，也使BMC在系統中的重要性進一步提升，且不論是AI伺服器或一般型伺服器，對遠端管理、資安監控與系統穩定性的需求只增不減，成為信驊長線需求的核心支撐。

外資看好，信驊2026年受惠於AI伺服器需求熱絡，且一般型伺服器汰換需求回升，帶動BMC出貨量逐季走高，且新一代產品AST2700放量，加上AST2700採用12奈米製程，較前代ASP顯著提升，將成為新平台主導產品。外資預估，信驊2026、2027年傳統BMC晶片出貨量約為2,500萬顆、3,000萬顆，年增率分別達31%、20%。

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