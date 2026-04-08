千金股火熱...增至37檔

台股昨（7）日多頭士氣如虹，買盤除群聚半導體等大型股外，千金股也是點火著墨焦點，包括聯亞（3081）、竑騰、昇達科（3491）、竹陞科技、波若威（3163）等紛紛亮燈漲停；隨亞德客-KY（1590）與波若威重回千金股行列，千金股檔數增加二檔至37檔。

近來台股受中東戰事影響而劇烈震盪，加上「川普TACO交易」盛行，投資人普遍買黑不買紅。不過，昨日在清明連假國際股市大多上漲的補漲效應下，買盤大小通吃，除大型股、權值股受青睞外，多頭亦聚焦千金股族群。

隨昨日台股大漲，千金股普遍上漲，個股漲多於跌，除聯亞、竑騰、昇達科、竹陞科技、波若威等衝上漲停外，穎崴（6515）、精測（6510）、力旺（3529）、倍利科、台達電（2308）等也都大漲超過半根停板，整體表現強勢。

在檔數方面，由於外資看好工具機產業的後市，激勵亞德客-KY昨日大漲34元收1,030元，波若威也在光通訊題材的發酵下勁揚93元收1,045元，一舉重回千金股行列，因而使千金股檔數由2日的35檔增加二檔至37檔。

隨著買盤同步點火中小型股，激勵以中小型股為主的櫃買市場交投火熱，昨日軍心大振，指數開高收高，終場大漲7.71點收325.61點，站上所有均線，漲幅2.42%則更優於集中市場的2.01%。

法人表示，清明變盤魔咒雖因昨日台股大漲而遭破除，不過成交量卻縮至今年新低，主因市場觀望今日伊朗是否屈服美國川普的最後通牒底線。

由於台股在形態上，三角收斂已進尾聲，今日結果將可能成為後市多空分界關鍵。