川普最後通牒到期…市場情緒緊繃 台股決戰兵推三劇本

全球股市都在看今天。美國總統川普放話今（8）日上午8時是對伊朗行動的最後期限，市場情緒隨之緊繃，法人圈緊急兵推情勢變化三劇本，作為台股開盤投資依據。

川普先前要求伊朗7日（台北時間8日）開放荷莫茲海峽，否則將讓伊朗一夕消失；美東時間7日，他在社群平台發文，恐有「一整個文明」滅亡，無法復原，世人將見證「歷史極重要一刻」。

台股在清明連假後強勢補漲，昨日大漲657點收33,229點，收復月線並重返「33K」之上，但成交量萎縮至5,846億元，為今年來新低，只因多數資金仍在觀望。這波反彈能否延續，取決於美伊態度，全球資本市場屏息以待，法人圈沙盤推演三套劇本。

劇本一，美伊衝突迅速升級，交戰範圍擴大，國際油價將急升至每桶130美元以上。這會使全球經濟表現下修、股市重挫，台股恐回測前低31,722點，甚至不排除上演3萬大關保衛戰。

劇本二，倘若伊朗讓步開放荷莫茲海峽，雙方戰事和平解決，則全球股市將上演慶祝行情，台股將啟動新一波高達2,000～3,000點的多頭攻勢，不排除挑戰前高35,579點。

劇本三，如在第三國居中斡旋下，美國延長最後通牒時間、或伊朗有限度開放荷莫茲海峽，在此情境下，雙方狀況未有實質改變，未來不確定性仍高，預期指數將延續劇烈震盪格局。

台股昨日大漲，破除清明變盤魔咒，三大法人同步站在買方，昨日買超台股195.5億元。其中，外資轉賣為買超100.7億元；投信買超24.5億元，連五買，累計買超274.2億元；自營商買超70.3億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超77.8億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等看法，昨日量縮代表市場還在等待美伊停火談判明朗。然不論最終結果如何，從基本面來看，台股長線並不看淡，建議布局3月營收亮眼族群。