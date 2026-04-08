就市論勢／金融、傳產龍頭 分批進場

盤勢分析

美以伊戰爭引發台股劇烈震盪，打破台股原本在35,000點高檔偏多格局，然在AI及通訊相關正向訊息挹注下，帶動指數回到33,000-34,000點水準。

投資方面，2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化採購動能，推動AI伺服器快速成長。載板部分預計也是主要板塊，受惠AI需求帶動，以及AI晶片尺寸和層數增加影響，載板將供不應求，加上上游原料持續漲價，預期載板價格在新的一年將延續2025年底漲勢。此外，光通訊正由過去基礎設施，升級為解決AI運算瓶頸的關鍵技術，預期CSP業逐步導入光通訊技術，長期正向看待。

投資建議

長期來看，企業持續投資AI，相關應用落地，趨勢明確，在投資配置上，首要焦點應在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施、半導體設備廠務工程等具備較高成長潛力。

為分散風險，建議可關注降息受惠的金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，建議在市場回檔時分批進場。