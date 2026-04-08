國泰證「庫存管家2.0」AI出擊

國泰證券今年宣布推出「庫存管家2.0」升級版本，全面啟動「AI驅動轉型計畫」，並結合國泰金控GAIA 2.0技術框架，將AI深植數位投資平台，透過系統與流程優化，擴大個人化訊息服務規模。

「庫存管家」以客戶持股為核心，應用AI技術打造個人化推播服務，助投資人更有效率地掌握庫存狀況。

國泰證券「庫存管家2.0」聚焦於優化運作流程與擴大服務範圍，幫助後台AI每分鐘處理量整體提升85%，協助使用者掌握持股庫存的即時動態。實際使用回饋顯示，超過98%使用者認為該服務對掌握市場狀況有明顯幫助。

在資訊氾濫、使用者容易產生內容疲勞的網路時代，「庫存管家」主動為客戶進行庫存相關資訊之篩選與整理，透過AI個人化推播機制與整合市場動態，精準推播重點訊息，讓不同投資族群都能接收到對自己真正有用的內容，使智慧投資從少數人的工具，轉變為多數人的日常輔助。

「庫存管家」具備「個人化、即時性、自動化」三大優勢：「個人化」依據客戶庫存與市場狀況以AI生成專屬個人化重點訊息，在關鍵時刻掌握最相關動態；「即時性」則可針對盤中庫存標的異常波動時自動提醒，幫助投資人即時應對。最後，投資人可透過「自動化」進行系統化管理，減少自行搜尋與庫存相關資訊的時間負擔，打造更有條理的投資體驗。不少用戶也分享實際使用經驗表示「沒時間盯盤也能掌握股市與突發狀況」、「以為雇用了厲害的小編在更新推播」、「這才是真正想看到的AI啊」，顯示「庫存管家」服務已成功融入投資人的日常使用情境。

國泰證券「庫存管家2.0」不僅打造個人化智慧投資生態系，更代表AI應用營運能力持續進化。未來持續拓展更多AI應用場景，助投資人在多變的市場環境中即時掌握關鍵資訊，從數位券商蛻變為最有溫度的AI券商。