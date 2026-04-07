證交所優化「全額交割股」預收機制 外資下單與作業成本有三好處

臺灣證券交易所近日公告，為進一步接軌國際實務並優化市場作業效率，修正法規讓境外華僑及外國人（外資）不因全球時差問題，或保管機構通知作業繁瑣，導致預收款券流程耗時，進而延誤下單時機，並自即日起實施。

證交所表示，原先制度要求買賣「變更交易方法有價證券」（即全額交割股）時，證券商必須先行收足款券。然而，外資因時差與保管機構通知等作業耗時，可能錯失時機。

為解決此痛點，本次修正特別增列彈性預收措施：未來境外外資委託買賣變更交易方法有價證券時，只要外資與保管機構約定已圈存之款券不得匯撥移作他用，證券商即可透過臺灣集中保管結算所（TDCC）相關作業系統，確認保管機構已圈存足額款券後，即可受理買賣申報。

本次修正有三大好處：一、流程簡化：外資無需預先將款券撥入證券商交割專戶，可續留保管機構進行「圈存」。二、即時確認：證券商可透過集保系統即時確認圈存訊息，大幅縮短溝通成本。三、適用範圍擴大：除原有的「處置有價證券」外，新制將「變更交易方法有價證券」正式納入彈性圈存適用範圍。

證交所本次修正「證券經紀商受託買賣預收款券作業應行注意事項」、「變更交易方法有價證券交易作業辦法」及「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度注意事項」第七條等相關規定。不僅能有效降低證券商與保管機構間的作業負擔，亦能確保市場交易安全，避免因繁瑣程序影響外資參與台股的意願。