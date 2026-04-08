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台新新光金雙證雙期合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金證券子公司、期貨孫公司以「新元合一 證創輝煌」為主題舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮（右三）、台新新光金控總經理林維俊（左三）、台新證券董事長陳俊宏（右二）、台新證券副董事長郭嘉宏（左二）、台新期貨董事長黃正雄（右一）、原台新期貨董事長李英偉（左一）共同進行啟動儀式，象徵全新的台新證券、台新期貨邁入新篇章。台新新光金／提供
台新新光金證券子公司、期貨孫公司以「新元合一 證創輝煌」為主題舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮（右三）、台新新光金控總經理林維俊（左三）、台新證券董事長陳俊宏（右二）、台新證券副董事長郭嘉宏（左二）、台新期貨董事長黃正雄（右一）、原台新期貨董事長李英偉（左一）共同進行啟動儀式，象徵全新的台新證券、台新期貨邁入新篇章。台新新光金／提供

台新新光金控（2887）子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨6日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，合併後整體規模與市場地位顯著提升，市占表現可望進一步躍進，未來將結合金控旗下各子公司，打造更完整的服務平台，提供投資人更優質的投資服務。

兩家證券於昨（7）日舉行合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，今年以來，台股加權指數屢創新高，總市值突破100兆元，台灣股市已是全球第七大資本市場，因此目前是證券公司合併的最好時機，未來台新證券期盼成為連結亞洲、面向世界的平台，協助台灣金融發展的重要力量。

台新證券及台新期貨6日召開董事會，台新證券由陳俊宏出任董事長、郭嘉宏出任副董事長、陳立國出任總經理。陳俊宏為現任券商公會理事長，耕耘證券市場逾20年，對於證券業務、市場文化相當嫻熟，郭嘉宏為投行專才，將持續協助台新證精進在資本市場的布局與創新。

此外，台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修擔任總經理，新經營團隊將展現「強強聯手」的氣勢，將加速資源整合，確保合併後的營運發揮最大經營綜效。

台新證券董事長陳俊宏表示，隨台股交易熱絡與投資工具多元化，台新證券與元富證券的「雙證雙期」同步整併，將顯著提升整體營運規模與市場影響力。台新證券與台新期貨亦將結合金控資源的協同效應，建構涵蓋證券交易與期貨避險的「一站式金融服務平台」。未來，將以客戶為核心，在強化風險控管與合規治理下，提升服務品質並穩步擴大版圖，朝向兼具永續韌性與產業領導力的目標邁進。

台新證券為歡慶合併，以「認真 見證夢想成真」為主軸，推出系列影音內容、粉絲應援活動，持續擴大服務面向並深化與客戶的互動連結；同時整合四大社群平台推出同慶抽獎活動，提升品牌觸及與參與度。

資本市場 吳東亮 台股

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