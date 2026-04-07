經營權之爭 投保中心呼籲上市櫃公司落實公司治理及維護股東權益

美伊戰事開打一個多月，外資最新動向如何？證期局今日出具最新統計，外資在3月大賣超台股8306.08億台幣，為外資從111年有統計以來的單月最大賣超金額，影響所及，亦使今年以來1至3月止，外資亦累積賣超台股6751.89億，同樣創下111年以來同期第一大累計賣超，戰事對台股的衝擊由此可見。

2026-04-07 18:50