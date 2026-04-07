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經營權之爭 投保中心呼籲上市櫃公司落實公司治理及維護股東權益

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

投保中心表示，依《公司法》第23條第1項規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，包括應確實遵循《公司法》、《證券交易法》及相關法令，以符合公司治理。投保中心前曾針對大同公司（2371）董事阻礙股東權益行使等違法情事，提起裁判解任董事訴訟並獲法院勝訴判決確定，希冀藉由此案例呼籲上市櫃、興櫃公司應遵守相關法規及市場公平競爭規則。

投保中心進一步指出，對於經營權爭議，投保中心一向秉持中立立場，不涉入其間紛爭，然守法義務為參與證券市場活動要求底線，且為不可逾越之紅線，倘上市櫃、興櫃公司違反《公司法》第192條之1規定而任意剔除董事候選人名單，或阻礙股東提名董事候選人及行使表決權，此等惡性經營權紛爭恐損及股東權益及不利我國公司治理之發展。投保中心將善盡證券投資人及期貨交易人保護法所賦予之職責，以維護市場秩序及保障投資人權益。

經營權 投保中心 公司法

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