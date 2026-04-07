快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求點火 PCB族群3月營收齊揚

中央社／ 台北7日電

AI需求強勁，帶動印刷電路板（PCB）族群營運，臻鼎-KY 3月及首季營收雙創同期新高，伺服器與IC載板業務高速成長；鉅橡受惠AI伺服器與高階載板需求穩定成長，3月營收創高；騰輝-KY受惠長期布局的高毛利航空聚醯亞胺（PI）材料開花結果。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天公布3月合併營收新台幣154.43億元，月增31.76%，年增7.18%，創歷年同期新高；第1季營收407.28億元，年增1.61%，刷新歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，3月營收持續受惠高階AI相關產品需求強勁成長，其中伺服器、光通訊營收年增超過190%，創單月歷史新高；IC載板在高階應用推動下加速成長，年增逾70%，同樣刷新單月紀錄。整體而言，今年第1季已明顯看到高階AI應用成為成長核心驅動力，伺服器、光通訊與IC載板業務合計營收占比已接近20%，產品組合持續朝高階化發展。

臻鼎指出，自第2季起，隨客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器、光通訊業務動能將逐季放大；IC載板將受惠AI算力相關強勁需求而逐季成長，2026年已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎將進一步上調資本支出至超過800億元。

亞洲電材3月合併營收1.17億元，與去年同期相當；累計第1季合併營收3.14億元，年減6.23%。

亞電表示，農曆年後調整產能配置，將大批量成熟窄幅製程轉往東台廠生產，昆山廠維持高技術門檻產品；此外，近年來中國境內軟板產業價格競爭日趨激烈，將審慎調整接單策略。

亞電表示，今年將持續擴大布局高階應用領域，涵蓋半導體、車用儲能、伺服器及航太國防等市場，並積極推進高階新產品送樣與認證進程。

鉅橡企業3月合併營收1.48億元創歷史新高，較2月與去年同期分別成長68%與32%；累計第1季合併營收3.64億元，年增率21%。

鉅橡表示，3月營收成長主要受惠台灣與中國兩地重點客戶出貨動能同步提升，帶動整體營收表現。其中，台灣市場持續受惠AI伺服器與高階載板需求穩定成長，高階材料出貨表現強勁；中國市場由中低至高階產品全面挹注，整體出貨量顯著提升。

銅箔基板廠騰輝-KY結算3月營收4.81億元，月增35%，年增33%；累計第1季營收達12.4億元，年增22%，季成長12%。騰輝-KY今年度單月或累計數字均達成雙位數成長，業績重返顯著成長軌道，締造近4年來新高。

騰輝-KY表示，營收攀升主要得益於長期布局的高毛利航空聚醯亞胺（PI）材料開花結果，今年1月此產品應用訂單創歷史新高，3月再度刷新紀錄，月增幅達52%；累計第1季營收年成長翻倍，較去年第4季成長達50%。

展望未來，騰輝-KY表示，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，也獲半導體測試設備商的認可，新材料認證量產持續增加，低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR、VR、機器人、載人飛行載具等應用，已獲終端認證且初始訂單初步放量。

此外，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，騰輝-KY表示，已成功轉嫁客戶，預期漲價效應將逐步發酵、貢獻營收。

營收 臻鼎 伺服器

延伸閱讀

AI應用強勁 封測與測試介面廠首季營收衝高

jpp-KY創單月單季營收新高 看好AI伺服器機櫃拉貨

聯嘉投控3月營收創高 LED模組與AI智慧宅助攻

臻鼎營收／3月154億元創同期新高 將上調今年資本支出至逾800億元

相關新聞

不畏外資巨額提款 韓、台股市今年來領漲亞股

中東戰爭沒完沒了，外資持續賣超新興亞股。今年以來，外資在新興亞股中對南韓賣超368.9億美元最多，其次是賣超台灣194.4億美元。不過，在主要新興亞股中，今年以來以南韓大漲30.3%最優，再來是台股漲17.8%。

免驚？外資3月大逃殺卻沒全撤 首季淨匯入約5,700億元創同期新高

金管會7日公布，2026年3月外陸資淨匯出30.55億美元，是史上同期第四大，但受惠前兩月大舉匯入，首季仍淨匯178.52億美元、折合新台幣5,692億元，續寫史上同期新高，呈現「3月撤出、首季仍淨匯入」，台股資金動能暫無虞。

外資3月賣超台股8306.08億創單月最大 資金淨匯出不到千億

美伊戰事開打一個多月，外資最新動向如何？證期局今日出具最新統計，外資在3月大賣超台股8306.08億台幣，為外資從111年有統計以來的單月最大賣超金額，影響所及，亦使今年以來1至3月止，外資亦累積賣超台股6751.89億，同樣創下111年以來同期第一大累計賣超，戰事對台股的衝擊由此可見。

證交所優化「全額交割股」預收機制 外資下單與作業成本有三好處

臺灣證券交易所近日公告，為進一步接軌國際實務並優化市場作業效率，修正法規讓境外華僑及外國人（外資）不因全球時差問題，或保管機構通知作業繁瑣，導致預收款券流程耗時，進而延誤下單時機，並自即日起實施。

經營權之爭 投保中心呼籲上市櫃公司落實公司治理及維護股東權益

投保中心表示，依《公司法》第23條第1項規定，公司負責人應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務，包括應確實遵循《公司法》、《證券交易法》及相關法令，以符合公司治理。投保中心前曾針對大同公司（2371）董事阻礙股東權益行使等違法情事，提起裁判解任董事訴訟並獲法院勝訴判決確定，希冀藉由此案例呼籲上市櫃、興櫃公司應遵守相關法規及市場公平競爭規則。

矽光子才正熱？波若威股價首度上千元並擠進成交值前十 投信連三買

台股7日不受美國總統川普影響，仍大漲657.39點，收33,229.82點，漲幅2.02%，成交量僅5,643.42億元。觀察成交量前十名中，友達（2409）、群創（3481）位居前兩名，但股價都下跌；漲勢最強的為聯電（2303），上漲逾8%；成交值排行前十名中，矽光子概念股波若威（3163）首次進榜，投信連三買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。