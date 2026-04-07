AI需求點火 PCB族群3月營收齊揚

AI需求強勁，帶動印刷電路板（PCB）族群營運，臻鼎-KY 3月及首季營收雙創同期新高，伺服器與IC載板業務高速成長；鉅橡受惠AI伺服器與高階載板需求穩定成長，3月營收創高；騰輝-KY受惠長期布局的高毛利航空聚醯亞胺（PI）材料開花結果。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天公布3月合併營收新台幣154.43億元，月增31.76%，年增7.18%，創歷年同期新高；第1季營收407.28億元，年增1.61%，刷新歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，3月營收持續受惠高階AI相關產品需求強勁成長，其中伺服器、光通訊營收年增超過190%，創單月歷史新高；IC載板在高階應用推動下加速成長，年增逾70%，同樣刷新單月紀錄。整體而言，今年第1季已明顯看到高階AI應用成為成長核心驅動力，伺服器、光通訊與IC載板業務合計營收占比已接近20%，產品組合持續朝高階化發展。

臻鼎指出，自第2季起，隨客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器、光通訊業務動能將逐季放大；IC載板將受惠AI算力相關強勁需求而逐季成長，2026年已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎將進一步上調資本支出至超過800億元。

亞洲電材3月合併營收1.17億元，與去年同期相當；累計第1季合併營收3.14億元，年減6.23%。

亞電表示，農曆年後調整產能配置，將大批量成熟窄幅製程轉往東台廠生產，昆山廠維持高技術門檻產品；此外，近年來中國境內軟板產業價格競爭日趨激烈，將審慎調整接單策略。

亞電表示，今年將持續擴大布局高階應用領域，涵蓋半導體、車用儲能、伺服器及航太國防等市場，並積極推進高階新產品送樣與認證進程。

鉅橡企業3月合併營收1.48億元創歷史新高，較2月與去年同期分別成長68%與32%；累計第1季合併營收3.64億元，年增率21%。

鉅橡表示，3月營收成長主要受惠台灣與中國兩地重點客戶出貨動能同步提升，帶動整體營收表現。其中，台灣市場持續受惠AI伺服器與高階載板需求穩定成長，高階材料出貨表現強勁；中國市場由中低至高階產品全面挹注，整體出貨量顯著提升。

銅箔基板廠騰輝-KY結算3月營收4.81億元，月增35%，年增33%；累計第1季營收達12.4億元，年增22%，季成長12%。騰輝-KY今年度單月或累計數字均達成雙位數成長，業績重返顯著成長軌道，締造近4年來新高。

騰輝-KY表示，營收攀升主要得益於長期布局的高毛利航空聚醯亞胺（PI）材料開花結果，今年1月此產品應用訂單創歷史新高，3月再度刷新紀錄，月增幅達52%；累計第1季營收年成長翻倍，較去年第4季成長達50%。

展望未來，騰輝-KY表示，除受惠於國際情勢緊張及各國提高國防預算外，也獲半導體測試設備商的認可，新材料認證量產持續增加，低軌道衛星的火箭發射主板與邊板、AR、VR、機器人、載人飛行載具等應用，已獲終端認證且初始訂單初步放量。

此外，市場上玻纖布與樹脂等原物料價格持續上漲，騰輝-KY表示，已成功轉嫁客戶，預期漲價效應將逐步發酵、貢獻營收。