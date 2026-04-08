散熱三雄3月營收創高 首季同步改寫新猷

中東戰爭沒完沒了，外資持續賣超新興亞股。今年以來，外資在新興亞股中對南韓賣超368.9億美元最多，其次是賣超台灣194.4億美元。不過，在主要新興亞股中，今年以來以南韓大漲30.3%最優，再來是台股漲17.8%。

2026-04-07 20:04