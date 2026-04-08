散熱三雄3月營收創高 首季同步改寫新猷

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

散熱模組大廠雙鴻（3324）、健策昨（7）日公布3月營收同創新高，雙鴻3月營收33.29億元，月增52.8%；健策3月營收21.64億元，月增70.6%；奇鋐3月營收180.17億元，月增28.5%，三家公司3月及首季營收同步改寫新猷。

奇鋐3月營收年增1.11倍，第1季營收490.37億元、季增2.6%，年增1.1倍。

雙鴻3月營收年增91.7%，第1季營收85.49億元，季增12.5%、年增93.7%，連五季創新高，主要受惠AI伺服器液冷散熱系統市占率持續攀升。雙鴻昨天股價收918元，上漲8元。雙鴻表示，伺服器相關業務占整體營收比重高達76%，其中，液冷散熱業務占伺服器營收占比達55%。

法人分析，雙鴻積極拓展伺服器水冷散熱市場，今年擴大伺服器水冷產品產能，因應客戶水冷需求，除了GB300水冷板、分歧管量產外，下半年將加入AWS Trainium3 Compute Tray、Switch Tray水冷板及Rack Manifold供應，增加散熱產值。下半年有望新增美系客戶水對水CDU供應，預估全年營收年增47%至342億元，稅後純益45.9億元，年增79%，EPS 50.3元。

健策3月營收年增18.8%，第1季營收53.05億元，年增11.6%，季增0.6%，連兩季改寫新高。健策昨天股價收3,760元，上漲50元。

健策為均熱片龍頭，外資看好，健策受惠Rubin均熱片第2季開始量產，第3季加速放量，除了GPU驅動成長外，今年下半年到2027年，共同封裝光學（CPO）交換器晶片與LPU平台貢獻將增加，強化健策的營收動能。

此外，健策另一個主力產品ILM扣件同樣展望樂觀，該零組件功能主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸。

伺服器 奇鋐 雙鴻

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