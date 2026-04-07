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免驚？外資3月大逃殺卻沒全撤 首季淨匯入約5,700億元創同期新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

金管會7日公布，2026年3月外陸資淨匯出30.55億美元，是史上同期第四大，但受惠前兩月大舉匯入，首季仍淨匯178.52億美元、折合新台幣5,692億元，續寫史上同期新高，呈現「3月撤出、首季仍淨匯入」，台股資金動能暫無虞。

觀察3月變化，外資單月不僅轉為淨匯出，並同步大幅賣超上市櫃股票8,306億元，寫同期最大賣超紀錄，與2月買超形成明顯反轉，顯示在中東戰事升溫下，外資賣超獲利後，盈餘淨匯出，同時也將資金搬離台股，轉趨保守的意味濃厚。

金管會指出，外資淨匯入出，與股市波動及操作策略密切相關，3月因國際地緣政治風險升高，市場震盪加劇，外資賣超台股後同步匯出本金，屬於短期避險操作。

從國際股市表現來看，自美伊衝突升溫以來，台股下跌6.7%，跌幅低於日股9.3%及韓股12.5%，但高於新加坡0.65%及香港5.7%，整體表現居中，反映外資調節並非單一市場現象。

不過，若拉長到首季觀察，則出現「賣超但仍淨匯入」的落差，主因是股票買賣反映的是持股部位調整，而淨匯入反映的是外資整體本金進出，兩者衡量基礎不同。

據數據顯示，外資累計首季賣超台股6,752億元，但首季仍呈現淨匯入178.52億美元，顯示外資賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資累計首季淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及首季賣超台股的數字上。

基本面方面，上市櫃公司2025年稅前盈餘達5.6兆元、年增10.9%，創歷史新高；2026年前兩月營收達8.74兆元、年增22.8%，續寫同期新高，顯示企業獲利動能穩健，支撐市場中長期信心。

3月底外資累積在台餘額升至3,380億美元、折合新台幣逾10.8兆元，仍處高檔水位，代表可動用資金充沛。

證期局副局長黃仲豪說，台股受美伊戰事進展、和能源價格因素等，不確定性風險高，金管會將持續關注國際情勢發展，建議投資審慎投資、注意風險。

台股 中東 金管會

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