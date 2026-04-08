臺灣璞玉指數／璞玉指數 投資新明燈

長期以來，台股市場資金多集中於半導體、AI、電動車、權值股等熱門題材，不少經營穩健、技術實力深厚的中小型企業，在產業鏈中具備競爭優勢，卻因市值較小，尚未被充分看見。因此，臺灣指數公司編製「台灣璞玉指數」，協助市場看見基本面穩健、具投資價值的上市公司。

根據BlackRock資料，截至2026年2月，iShares Russel系列中，美國大型股及中小型股比重分別為57.6%及42.4%，顯示美國市場已形成完整的大、中、小型股投資體系。

對比我國市場，現行上市股票ETF以台股大型股較為受投資人青睞。揆諸台股ETF，截至今年2月，中小型股ETF檔數占全體ETF比重約達1%，惟資產規模占比尚不足1%，顯示我國中小型股市場仍具備可觀發展潛力。

因此，推動台灣璞玉指數商品化，並納入投資選擇策略，不僅有助強化資本市場多元發展，亦可提供投資人更具彈性與前瞻性的資產配置思維，拓展資金運用新選擇。

除反映產業多樣性外，台灣璞玉指數在市場震盪期間，亦展現其抗跌韌性。

觀察自美伊開戰以來，截至3月20日，台灣加權指數跌幅約6.5%，台灣璞玉指數跌幅則約2.5%。

此外，從2007年至2025年底，台灣璞玉指數年化報酬率為9.8%，直追台灣加權報酬指數的11.14%；年化殖利率部分，台灣璞玉指數更是達4.9%，略勝於台灣加權報酬指數之4%，顯示台灣璞玉指數具備穩健的防禦特性。

台灣璞玉指數的推出，為台股提供新的觀察視角。未來的台股風景，除與國際匹敵之大型企業構成，也應納入更多具成長潛力的優質公司。

透過璞玉指數，市場資金可望看見更多值得關注的企業，同時能提升投資選擇的多樣性。