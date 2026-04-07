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外資3月賣超台股8306.08億創單月最大 資金淨匯出不到千億

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
續留場內等機會？外資三月賣超台股8306.08億台幣創單月最大紀錄，但資金淨匯出僅等值千億台幣不到。圖／本報資料照片
續留場內等機會？外資三月賣超台股8306.08億台幣創單月最大紀錄，但資金淨匯出僅等值千億台幣不到。圖／本報資料照片

美伊戰事開打一個多月，外資最新動向如何？證期局今日出具最新統計，外資在3月大賣超台股8306.08億台幣，為外資從111年有統計以來的單月最大賣超金額，影響所及，亦使今年以來1至3月止，外資亦累積賣超台股6751.89億，同樣創下111年以來同期第一大累計賣超，戰事對台股的衝擊由此可見。

雖然外資大賣台股，但另一方面外資的淨匯入在今年1至3月，仍創下111年以來同期第一大淨匯入。證期局統計顯示，外資在3月單月淨匯出30.55億美元，為同期（111年以來近4年來的3月）第三大賣超，等值淨匯出千億台幣不到，也使1至3月不但仍呈淨匯入178.52億美元，而且還創下111年以來同期第一大淨匯入紀錄。

上述的外資大賣台股和資金卻未同步匯出，反而呈現淨匯入的對比，也顯示即使三月的外資呈淨匯出，並且為近4年來的同月第三大賣超紀錄，但絕大多數的外資，仍未從台灣出走，而是「續留場內」等待反攻機會，因此使得今年第一季的外資仍呈淨匯入，而且仍為同期最大淨匯入。

證期局副局長黃仲豪回應，外資的資金匯進出，涉及外資操作策略，不見得賣超台股，資金就一定淨匯出。至於先前央行雖然有限制外資若未買股，就要馬上匯出資金，對此匯銀人士指出，現在台幣反而有貶值壓力，這也使央行不再急於驅趕外資快速離場。

觀察股市自美伊戰事以來的漲跌幅。台股今日上漲657.39 點，漲幅6.06%，不過從2月28日美伊戰事以來，台股跌勢仍大。對於美伊戰爭以來股市走勢，證期局副局長黃仲豪引述統計指出，美以伊戰事以來，台股集中市場跌幅6.17%，同期間上海跌6.72%、新加坡跌0.65%、香港跌5.69%、韓國跌12.48%、日本跌9.31%、美國道瓊跌4.71%、美國那斯達克跌2.96%、美國費半跌2.25%，因此台灣跌幅屬中位數。

黃仲豪也指出，美伊戰事及能源價格等不確定性風險高，會持續關注，建議投資人審慎投資注意風險。對於台股基本面，黃仲豪也指出，包括上市公司去年全年獲利獲利為5.65兆，成長10.99%，營收則為 8.737兆，並為歷史新高，年成長率為22.8%，台股仍有長線投資價值。

外資 台股 美伊戰爭

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