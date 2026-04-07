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證交所ETF「收益平準金機制」 如何緩解配息稀釋問題？

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

在台股ETF市場多元發展、商品種類接連推出的趨勢下，ETF已成為全民理財的熱門選項。隨著投資人對於「領息」的需求與日俱增，「收益平準金機制」已成為因應基金規模波動、避免配息權益受到稀釋的重要工具。

收益平準金並非額外的投資獲利，而是一套為配息公平而設立的會計調節機制。由於ETF屬於開放式基金，基金單位數會隨著投資人的申購與贖回而隨時變動。因此，當某檔ETF公告配息後若吸引大量投資人湧入，若無調節機制，原有的配息收益將被新參與者稀釋。

這項機制的運作模式，是在投資人申購時，將其部分資金列為「收益平準金」會計科目，並於配息受到稀釋且符合一定標準時發放。透過這種方式，不論是長期持有的投資人，還是配息前才進場的新參與者，領到的每單位配息金額都能趨於一致，維持配息水準不因規模快速變動而大幅波動。

為維護市場秩序，規範機制不被誤用為行銷手段，主管機關、投信投顧公會及證交所已建立監理與資訊揭露框架。投信業者動用收益平準金配息時，必須符合主管機關訂定的「收益平準金啟動原則」，僅在單位數成長達到一定比例、且原配息確實受影響時才能啟動。

在配息順序上，投信業者被要求必須優先分配股利、利息及資本利得等「基金實質收益」，最後才可動用收益平準金。為了防止不合理的配息競賽，ETF的實際配息率原則上不得高於其追蹤指數的參考配息率，讓配息回歸投資組合的真實表現。

證交所提醒，ETF配息會從淨值中扣除，真正的投資獲利應觀察「總報酬」表現，即配息加上價差。如果一檔ETF長期無法填息，配息本質上只是將資金在個人資產間移動，並未實現實質增長。

投資人可依自身財務目標選擇適合之ETF商品，需要穩定現金流者，可考慮「配息型」ETF；著重長期資產成長者，則可考慮「累積型」ETF，透過收益自動再投資，以發揮複利效果。投資人若想進一步掌握ETF配息組成資訊，可透過「公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t108sb30）」或證交所ETF一站式投資資訊平台「e添富（https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/dividendList）」查詢，在資訊透明的基礎上做出最合適的財務決策。

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