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矽光子才正熱？波若威股價首度上千元並擠進成交值前十 投信連三買

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股7日不受美國總統川普影響，仍大漲657.39點，收33,229.82點，漲幅2.02%，成交量僅5,643.42億元。觀察成交量前十名中，友達（2409）、群創（3481）位居前兩名，但股價都下跌；漲勢最強的為聯電（2303），上漲逾8%；成交值排行前十名中，矽光子概念股波若威（3163）首次進榜，投信連三買。

今日成交量前十名分別為友達、群創、華邦電、聯電、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、頎邦（6147）、華通、元大台灣50反1（00632R）、凱基台灣TOP50。名單中頎邦首次進榜，近日股價表現強勢，7日收89.8元，創下歷史新高；聯電股價在休息兩個多月後，7日出量反彈大漲8.77%，收58.3元。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、華通、欣興、華邦電、南亞科、穩懋、台達電（2308）、南電、波若威、聯發科（2454）。波若威為首次進榜的矽光子概念股，7日除了ABF載板大漲外，矽光子概念股也走強，上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、聯亞（3081）、全新（2455）、統新（6426）、波若威都攻上漲停，其中聯亞首度衝上2,000元大關，收2,005元，創下新高；波若威則首度站上千元大關，收1,045元，同創歷史新高。

籌碼方面，投信連三日買超波若威，7日買超1,259張，而波若威已經拉出第三根漲停板，投信三天都參與其中。

波若威產品以光纖套件、光纖配線盒及光纖跳接線為主，公司預期今年AI資料中心營收占比將超過五成，與輝達（NVIDIA）合作開發的高速光纖連接器及光纖配線盒今年有望逐步放量。目前包括輝達、博通、邁威爾、思科等國際大廠都積極發展CPO，法人預計波若威今年開始出貨Scale-out Switch，而波若威產品屬於Scale-out架構中的「光纖互連與佈線層」，支撐AI叢集的高速資料傳輸。

聯發科 川普 頎邦

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