波若威股價創新高 領軍光通訊齊漲

光通訊廠波若威（3163）7日在大盤反彈下，股價率先創高，早盤在平盤附近開出後，一路震盪走高，於10點30分一舉亮燈鎖死，來到1,045元的新天價，成為台股又一千金。上詮（3363）及統新（6426）受波若威帶動，股價也雙雙漲停；光聖（6442）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等也漲逾半根漲停板。

法人表示，受AI、雲端運算及超大規模資料中心對高頻寬、低延遲資料傳輸及低能耗需求的提升所推動，CPO市場正見證顯著成⾧的關鍵時期。整體CPO市場規模至2032年將達到1.24億美元，2025至2032年CAGR為26.53%。

波若威CPO產品布局聚焦於光纖配線盒、外部雷射源（ELS）搭配的FAU以及應用於CPO Switch內部Optical Engine的FAU，在上游晶片與封測環節順利的情況下，公司預計會在2026下半年開始量產。