聽新聞
0:00 / 0:00
波若威股價創新高 領軍光通訊齊漲
光通訊廠波若威（3163）7日在大盤反彈下，股價率先創高，早盤在平盤附近開出後，一路震盪走高，於10點30分一舉亮燈鎖死，來到1,045元的新天價，成為台股又一千金。上詮（3363）及統新（6426）受波若威帶動，股價也雙雙漲停；光聖（6442）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等也漲逾半根漲停板。
法人表示，受AI、雲端運算及超大規模資料中心對高頻寬、低延遲資料傳輸及低能耗需求的提升所推動，CPO市場正見證顯著成⾧的關鍵時期。整體CPO市場規模至2032年將達到1.24億美元，2025至2032年CAGR為26.53%。
波若威CPO產品布局聚焦於光纖配線盒、外部雷射源（ELS）搭配的FAU以及應用於CPO Switch內部Optical Engine的FAU，在上游晶片與封測環節順利的情況下，公司預計會在2026下半年開始量產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。