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AI應用強勁 封測與測試介面廠首季營收衝高

中央社／ 記者鍾榮峰台北7日電

半導體封測廠和測試介面廠今天陸續公布3月合併營收，其中晶圓測試廠京元電自結單月營收新台幣35.98億元，月增11.6%、年增36%，創單月新高；矽格單月營收18.6億元，月增逾15%、年增近17%，也創單月新猷。

矽格第1季自結合併營收52.93億元，年增13%。第1季營收續創單季歷史新高。

矽格表示，2月年假效應後客戶出貨恢復正常，多條產品線生產暢旺，因應國內外客戶高速運算（HPC）、人工智慧AI伺服器、特殊應用晶片（ASIC）、矽光子、網通等晶片需求大幅成長，矽格第1季廠房及設備資本支出預算已使用大部分。因應未來先進製程晶片需求持續發酵，將在第2季考量是否增加資本支出。

法人預期京元電今年AI測試業績占比可超過3成，持續受惠主要客戶高階AI晶片平台成品測試動能，以及ASIC高功率預燒老化（Burn-in）測試需求，預估京元電今年產能將擴充30%至50%。

測試介面廠穎崴3月自結營收12.22億元，月增40%，年增69.25%，創單月新高；累計第1季營收29.8億元，年增29.74%，創單季新高。

穎崴說明，AI應用訂單爆發，高階測試座（CoaxialSocket）及MEMS探針卡訂單強勁，3月營收首度突破10億元大關。

展望第2季，穎崴指出，在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季成長。

因應產能供不應求，穎崴去年第4季啟動既有廠房持續加購機台、擴大產能外，在高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置，穎崴3月底完成並在4月啟用量產。

穎崴指出，高雄仁武產業園區自建擴廠計畫案，先前已獲高雄市政府通過申請，預計7月動工加速建置。

IC測試載板廠雍智自結3月營收2.2億元，年增45.3%，僅次於2月的2.24億元，創單月次高，累計第1季營收約6.65億元，年增46.3%，創單季新高。

雍智先前表示，AI應用帶動主晶片包括處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）需求強勁外，也帶動周邊高速傳輸晶片等應用，雍智持續切入AI應用領域。

展望未來營運，雍智預期，今年前段測試載板業績可持續成長，今年整體業績可持續成長兩位數百分比。

京元電 晶片 矽格

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