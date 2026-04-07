十大品牌廠與ODM廠高盛喊「買」這四家 這家列首選

高盛證券指出，由於3月起工作天數恢復正常，包括鴻海（2317）等10家企業3、4、5月營收均將較去年同期成長，因此品牌與ODM廠中，建議「買進」鴻海、緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）等四檔個股，其中鴻海更列為「首選」個股。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱在最新釋出的「台灣ODM與品牌廠三個月營收預覽」報告中指出，由於工作天數恢復正常，鴻海等10家廠商3月營收預期月增13%，年增幅更達到28%，分別優於原先預期的7%與11%。

而4月表現原預估營收月增2%、年增15%，不過由於記憶體價格上漲，記憶體在物料成本（BoM）中的占比相對較高，使智慧機與PC面臨壓力，因此下調營收表現至月減2%、上調年增率至26%；5月則為月增8%、年增23%。

張博凱說，整體而言，包括鴻海、緯穎、緯創、奇鋐、華碩、技嘉、廣達、英業達、仁寶、和碩等10家台廠，3-5月由於機櫃級AI伺服器出貨放量、ASIC AI伺服器成長、及液冷技術滲透率提升，使得營收年增率均達兩位數。

在整體供應鏈方面，張博凱看好三大族群。其中，蘋果供應鏈受惠新機種推出與外型設計變革帶動需求浮現，如今年的摺疊iPhone與明年的iPhone 20；AI伺服器零組件部分，受規格升級趨勢推動；ASIC AI伺服器滲透率持續提升等。

台廠中，張博凱建議「買進」鴻海、緯穎、緯創、奇鋐等四檔。其中鴻海首季營運表現優於過去五年區間，且憑藉在AI伺服器市場的領先市占持續擴張，加上智慧機外型變革帶動需求，將推動鴻海未來成長動能。

奇鋐方面，張博凱認為，由於受惠機櫃級AI伺服器放量，帶動液冷技術滲透率提升，加上ASIC AI伺服器新機種導入，且液冷滲透率更高，及智慧型機VC（均熱板）採用率提升及摺疊機需求成長，將推升營收逐月成長。

緯穎則因在ASIC AI伺服器領域的領先市場地位，以及聚焦雲端服務供應商（CSP）通用型伺服器業務，同時進一步切入大型CSP的GPU AI伺服器市場，帶來額外上行空間，因此張博凱也同步按讚。

至於緯創，由於在AI伺服器機櫃持續放量、及ASIC AI伺服器滲透率提升帶動下，張博凱預期未來四個月年增率仍可維持強勁，約落在39%至58%，帶動第1季與第2季營收都呈現季增態勢，分別為5%與3%。