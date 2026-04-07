快訊

家樂福改名倒數？「樂家康」悄曝光 新品牌名稱掀熱議

川普下最後通牒 一夜摧毀發電廠可行？專家分析：軍方電力難切斷

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電將法說會 小摩這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

近來台股在中東戰事的干擾下忽漲忽跌、震盪劇烈。不過隨法說會旺季到來，特別是以台積電（2330）、台達電（2308）等電子指標股為首的法說會將接續登場下，預期將利多頻傳，不僅吸引多頭追捧，也將帶動指數上揚。

根據統計，4月將有超過25家的上市櫃公司將陸續舉辦法說，其中最受市場高度關注的，當以16日登場的權王台積電為主，攸關大盤後續走勢；電源供應器龍頭廠台達電，則將於14日舉行，同樣牽動市場多空敏感神經。

台積電方面，摩根大通（小摩）證券認為，由於受惠3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單需求增加、及新台幣走弱，預期台積電第1、2季有望繳出強勁的毛利率表現，第2季營收淡季不淡，估較首季季增6%-8%。

展望今明兩年，小摩估2026年美元營收年增率將達35%，2027年維持約30%；2026-2028年累計資本支出將達1,900億美元。小摩上調台積電2026、2027年EPS各4%、6%，給予「優於大盤」評級，目標價由2,250元上調至2,400元。

台達電部分，法人預期首季營收年增率達35%。第2季開始，由於AI GPU相關的AC與DC電源產品出貨量將顯著提升，加上進入第3季後產品將更新迭代，在電源產品的領頭帶動下，第2季起成長曲線將顯著上揚。

此外，台達電的400V與800V HVDC開發進度仍舊領先同業，且進入下半年水冷專案升規後，台達電仍高機率保持新產品的獨供地位，因此法人預期今年台達電營收與獲利年增率將分別達55%與99%，因而紛紛喊「買」。

營收 中東戰事 台積電

延伸閱讀

景碩業績發表會倒數 PCB 載板 CCL 股價活跳跳

南電營收寫36個月高！ABF 載板三雄噴發 欣興長約護航、毛利高峰將至

清明連假結束台股走揚 漲幅一度逾2％

外資預估台積電第1季毛利率可攀66.8% 調升其目標價

相關新聞

不甩川普放話！台股上漲657點 三大法人買超195億元

美國總統川普放話，如果伊朗沒有在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前，開放荷莫茲海峽或達成協議，美軍將在4小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。不過台股7日不受影響，仍大漲657.39點，收33,229.82點，漲幅2.02%，成交量僅5,643.42億元，三大法人買超195.6億元。

外資今年來狂賣近8,500億元 台積電成冤大頭、這2檔電子權值股也中槍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,601.27億元，賣超台積電（2330）3.96萬張最多，另買超友達（2409）22.30萬張最多。

美伊戰火推升油價飆漲！股添樂示警「清明後別大意」：適當布局傳產股

美伊戰爭陷入膠著，全球金融市場緊盯能源價格動向。知名財經Youtuber「股添樂」在其最新影片中示警，儘管市場預期戰事不會持久，但原油現貨價格已突破140美元，與期貨市場形成嚴重背離。他強調，清明節後市場變數仍多，投資人應警惕「油價高掛」對消費動能的衝擊，並重新檢視資產配置，鎖定AI電子股、特選產業及避險資產三大方向。 川普變身「反指標」？油價現貨突破140美元驚現異常 股添樂觀察，川普總統自3月開戰以來，對戰事結束的預測一變再變，從一開始的「四到五週」改口至「非常接近目標」，卻始終未提及具體停火日期。川普在4月1日的演講中將油價上漲歸咎於伊朗，並威脅將其打回「石器時代」，此舉不僅未安撫市場，反而引發伊朗以導彈回擊。 「這一次川普的Tackle（處理）失效了，」股添樂分析，因為伊朗並非「正常人」對手，導致川普的社群發言淪為市場反指標。更令人擔憂的是，布蘭特原油現貨價格已飆破140美元，但期貨市場卻預期9月會回落至80美元。股添樂回顧2022年俄烏戰爭時天然氣期貨的誤判，提醒投資人：現階段極有可能是「期貨往現貨貼近」，意即油價高通膨環境恐將維持比預期更久。 伊朗祭出「通行費」殺招

台積電將法說會 小摩這樣看

近來台股在中東戰事的干擾下忽漲忽跌、震盪劇烈。不過隨法說會旺季到來，特別是以台積電（2330）、台達電（2308）等電子指標股為首的法說會將接續登場下，預期將利多頻傳，不僅吸引多頭追捧，也將帶動指數上揚。

台積電收盤大漲50元收1,860元 拉抬台股收盤上漲657點、雙雙站上月線

台股7日收盤上漲657.39點，終場以33,229.78點作收，成交量5,643.42億元；台積電（2330）最後一盤逾3,500張買盤拉高，收盤價1,860元，上漲50元，漲幅2.02%。台股今日開高後遇月線反壓拉回，仍在高檔盤整，盤面強勢族群以載板三雄、矽光子及低軌衛星族群表現最為亮眼；多頭在台積電最後一盤使力，將台積電股價及大盤指數拉高站上月線。

美股收紅 台積電領軍 台股開高走高 一度大漲691點突破月線反壓

美股周一四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.0%最高，帶動7日台股開高走高，盤中一度大漲691點至33,264點，突破月線反壓。台積電（2330）盤中最高上漲45元至1,855元，同樣站至月線之上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。