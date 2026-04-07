外資今年來狂賣近8,500億元 台積電成冤大頭、這2檔電子權值股也中槍

美伊戰爭陷入膠著，全球金融市場緊盯能源價格動向。知名財經Youtuber「股添樂」在其最新影片中示警，儘管市場預期戰事不會持久，但原油現貨價格已突破140美元，與期貨市場形成嚴重背離。他強調，清明節後市場變數仍多，投資人應警惕「油價高掛」對消費動能的衝擊，並重新檢視資產配置，鎖定AI電子股、特選產業及避險資產三大方向。 川普變身「反指標」？油價現貨突破140美元驚現異常 股添樂觀察，川普總統自3月開戰以來，對戰事結束的預測一變再變，從一開始的「四到五週」改口至「非常接近目標」，卻始終未提及具體停火日期。川普在4月1日的演講中將油價上漲歸咎於伊朗，並威脅將其打回「石器時代」，此舉不僅未安撫市場，反而引發伊朗以導彈回擊。 「這一次川普的Tackle（處理）失效了，」股添樂分析，因為伊朗並非「正常人」對手，導致川普的社群發言淪為市場反指標。更令人擔憂的是，布蘭特原油現貨價格已飆破140美元，但期貨市場卻預期9月會回落至80美元。股添樂回顧2022年俄烏戰爭時天然氣期貨的誤判，提醒投資人：現階段極有可能是「期貨往現貨貼近」，意即油價高通膨環境恐將維持比預期更久。 伊朗祭出「通行費」殺招

2026-04-07 15:06