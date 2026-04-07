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外資今年來狂賣近8,500億元 台積電成冤大頭、這2檔電子權值股也中槍
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,601.27億元，賣超台積電（2330）3.96萬張最多，另買超友達（2409）22.30萬張最多。
上周（3/30~4/2）外資在集中市場總賣超金額為1,601.27億元，另統計自今年初至4月2日止，外資累計賣超金額為8,489.41億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名友達買超22.3萬張、第二名兆豐金（2886）買超3.22萬張、第三名台化（1326）買超3.11萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名台積電賣超3.96萬張、第二名聯電（2303）賣超3.64萬張、第三名鴻海（2317）賣超3.02萬張。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為51兆1,316.23億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.12%，較3月27日的52兆47.75億元新臺幣，減少8,731.52億元。
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