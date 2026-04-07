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投資人觀望中東戰事進展 台股量縮反彈657點

中央社／ 台北7日電

美國總統川普揚言炸毀伊朗所有電廠，但調停國也提出45天停火與重開荷莫茲海峽的方案，台股今天反映長假期間美股及日韓股市漲勢，終場反彈上漲657.39點，收在33229.82點，漲幅2.02%；不過市場觀望氣氛濃厚，成交值量縮至新台幣5643.42億元。

台積電今天收在1860元，上漲50元，貢獻指數約400點；台達電收1515元，漲85元；鴻海由紅翻黑，收192元，跌1元；聯電盤中奔上漲停板58.9元，收在58.3元，上漲8.77%。

矽光子概念股今天強勢上漲，聯亞收在2005元漲停價，波若威攻上漲停以1045元登上千金股之列，兩檔同創歷史新高價；聯鈞收258元，勁揚7.05%；光聖盤中大漲8%，收在2095元，上揚4.75%。

低軌衛星概念股昇達科收在漲停板1640元，新復興收57.3元，3.43%；華通盤中漲逾7%，收在275元，上揚5.77%；啟碁攻上漲停收197元。

印刷電路板族群也同步轉強，台燿強攻漲停683元創歷史新高價，台光電漲3.59%收2885元；相關上下游族群包括德宏、尖點、博智以漲停板作收。

受惠中東戰火引發高油價及塑化原料短缺，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物（ABS）概念股增溫，不過短線資金轉戰電子族群，台達化收26.5元，上揚2.12%；台聚收17.75元，下跌0.84%。

台塑四寶台塑收47.5元，漲3.49%；南亞收80.5元，上揚4.41%；台化收在45.6元，漲1.45%；台塑化收56.8元，漲3.84%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股漲勢強過美股，應是台股投資人樂觀預期美伊戰局。若明天美伊能釋出有效解決方案，將有利盤勢；萬一結果不如預期，則台股可能補跌。

黃國偉指出，台股今天高點33264.22點，未過前一交易日高點33497.58點；今天低點32671.52點，也在上週四低點32516.94點之上，台股盤勢未突破盤局；因目前無法有效掌握中東變局，投資人持續觀望。

美國 台積電 台股

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