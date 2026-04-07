不甩川普放話！台股上漲657點 三大法人買超195億元

美國總統川普放話，如果伊朗沒有在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前，開放荷莫茲海峽或達成協議，美軍將在4小時內徹底摧毀伊朗橋梁和電廠。不過台股7日不受影響，仍大漲657.39點，收33,229.82點，漲幅2.02%，成交量僅5,643.42億元，三大法人買超195.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超100.75億元，投信買超24.52億元，自營商買超（合計）70.33億元，其中自營商（自行買賣）買超23.55億元，自營商（避險）買超46.77億元。

台積電（2330）收最高1,860元，上漲2.76%，台達電（2308）收1,515元，漲幅近6%，鴻海（2317）守住190元，收192元，下跌0.52%。

7日台股漲勢集中在PCB、矽光子、低軌衛星族群。PCB上游材料股大漲，CCL的聯茂（6213）、台燿（6274）漲停，玻纖布的德宏（5475）、建榮（5340）也大漲，鑽孔廠尖點、設備廠大量也衝漲停，台燿、德宏、大量（3167）都創下歷史新高，分別收683元、271元和490元；ABF載板南電（8046）漲停亮燈，欣興（3037）大漲逾8%。

矽光子個股中，上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、聯亞（3081）、全新（2455）、統新（6426）、波若威（3163）都攻上漲停，其中聯亞首度衝上2,000元大關，收2,005元，創下新高；波若威則首度站上千元大關，收1,045元，同創歷史高。低軌衛星股中，龍頭昇達科（3491）收漲停板1,640元，啟碁（6285）也攻漲停，萊德光電-KY（7717）大漲逾9%。