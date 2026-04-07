美伊戰火推升油價飆漲！股添樂示警「清明後別大意」：適當布局傳產股

美伊戰爭陷入膠著，全球金融市場緊盯能源價格動向。財經Youtuber「股添樂」在其最新影片中示警，儘管市場預期戰事不會持久，但原油現貨價格已突破140美元，與期貨市場形成嚴重背離。

他強調，清明節後市場變數仍多，投資人應警惕「油價高掛」對消費動能的衝擊，並重新檢視資產配置，鎖定AI電子股、特選產業及避險資產三大方向。

股添樂觀察，川普總統自3月開戰以來，對戰事結束的預測一變再變，從一開始的「四到五週」改口至「非常接近目標」，卻始終未提及具體停火日期。

川普在4月1日的演講中將油價上漲歸咎於伊朗，並威脅將其打回「石器時代」，此舉不僅未安撫市場，反而引發伊朗以導彈回擊。

「這一次川普的處理失效了，」股添樂分析，因為伊朗並非「正常人」對手，導致川普的社群發言淪為市場反指標。更令人擔憂的是，布蘭特原油現貨價格已飆破140美元，但期貨市場卻預期9月會回落至80美元。

股添樂回顧2022年俄烏戰爭時天然氣期貨的誤判，提醒投資人：現階段極有可能是「期貨往現貨貼近」，意即油價高通膨環境恐將維持比預期更久。

伊朗祭出「通行費」殺招 美元石油體系受威脅

戰事不僅止於火網交織，伊朗最新宣布將對荷姆茲海峽徵收「過路費」，並依國家關係分級收費。

股添樂指出，伊朗要求以人民幣或加密貨幣結算，此舉直接踩到美國「美元石油」的利益紅線。

若美國不開戰，油價將因過路費成本轉嫁而「緩漲」；若開戰則可能引發供應中斷而「暴漲」。無論結果如何，油價成本的墊高已成定局，這將被動增加企業庫存壓力並壓抑新訂單。

逆境策略：電子股抗跌、塑化海運成避險奇兵

面對戰爭不確定性，股添樂建議新資金可從以下三個維度佈局：

基本面強悍的AI電子股：發展AI是全球既定趨勢，不受戰爭影響。台股中的台積、台達、健策、旺矽、欣興、光聖等，因與AI深度綁定，在3月修正波中表現相對抗跌。

具前景的非AI產業：

能源基建：如鎖定美國電力建設的新光美國電力基建（009805），在台幣貶值與能源需求下幾乎未跌。 軍工與無人機：隨著各國國防預算提升，軍工題材ETF（如元大航太防衛科技（00965）與自動化工具機具備長期轉骨契機。

避險屬性資產：

塑化與海運：股添樂特別點名塑化族群（如台達化），在油價墊高與獲利基期低的情況下，估值正迎來扭轉。 短天期美債：對於極度保守的投資人，元大美債1-3（00719B）等短天期美債ETF受利率波動影響小，且能受惠於台幣貶值，是當前最安全的「避風港」。

股添樂總結，面對美伊變局，持有現金或選對標的同樣重要。台股修正10%等同「打九折」，是優質股的撿便宜時機，但前提是必須看懂這場由油價主導的全球大賽局。

2026 美伊戰爭：股添樂資產防衛清單 】

資產類型 代表標的 / 族群 選股邏輯 科技成長 台積、台達、健策、旺矽 AI趨勢不可逆，基本面超強抗震，與趨勢深度綁定。 避險奇兵 塑化族群（如台達化）、海運 獲利由極度悲觀轉向樂觀，受惠油價墊高與航運繞道需求。 安全港灣 00719B（短天期美債） 對利率波動不敏感，屬高利活存概念，避險且賺取匯差。 趨勢產業 能源基建（9805）、軍工ETF 戰爭引發全球國防預算大增，以及AI資料中心帶動電力需求。

股添樂總結： 面對戰爭不確定性，並非只能空手觀望。選擇基本面強勁的AI科技股或具備避險屬性的塑化、短債資產，才能在修正10%的「打折行情」中站穩腳步。

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