台積電收盤大漲50元收1,860元 拉抬台股收盤上漲657點、雙雙站上月線

台股7日收盤上漲657.39點，終場以33,229.78點作收，成交量5,643.42億元；台積電（2330）最後一盤逾3,500張買盤拉高，收盤價1,860元，上漲50元，漲幅2.02%。台股今日開高後遇月線反壓拉回，仍在高檔盤整，盤面強勢族群以載板三雄、矽光子及低軌衛星族群表現最為亮眼；多頭在台積電最後一盤使力，將台積電股價及大盤指數拉高站上月線。

今日成交金額大且走高為：華通（2313）、欣興（3037）、南電（8046）、穩懋（3105）、台達電（2308）、波若威（3163）、頎邦（6147）、聯電（2303）及台光電（2383）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、友達（2409）、台虹（8039）、日月光投控（3711）、群創（3481）及富采（3714）。

國泰投信表示，台股在2025年4月7日迎來史上最黑暗的「黑色星期一」，美國總統川普祭出撼動全球的「對等關稅」政策，台股單日慘跌2,065.87點，創下史上最大單日跌點紀錄，超過1,700家上市櫃公司開盤即跌停，然而台股隨後受AI浪潮推升，下半年漲勢犀利，年底封關更創下歷史新高。

第一金投顧表示，加權指數受到戰爭影響震盪加劇，從2月26日高點以來連續三波向上攻擊皆未能突破下降趨勢線，但整體尚未走入空頭市場，整體盤面依舊呈現三角收斂格局，上方壓力區間位於33,500點，下方壓力支撐在32,000點，在區間內皆屬震盪盤整格局。操作建議上，需要耐心等待盤面表態，勿躁進積極加碼，應汰弱留強並去化槓桿；若盤面放量向上攻堅才有銀彈可趁勝追擊，若盤面帶量跌破壓力支撐點位，則需嚴守停損，切記勿失去整片江山。

展望後市，4月8日開展的Touch Taiwan 2026，已不再僅是傳統的顯示器盛會，而是演變為半導體先進封裝與AI光通訊技術的關鍵戰場。這次展覽最受注目的核心焦點在於矽光子（CPO）與面板級封裝（FOPLP），這兩項技術被視為解決AI算力瓶頸的救星，面板雙虎友達與群創憑藉在大尺寸基板與精密光學的深厚累積，正積極從顯示器跨足半導體領域，友達與富采聯手展示的 Micro LED技術不僅應用於顯示，更延伸至CPO光學模組，帶動轉投資的鼎元（2426）在光電元件供應鏈中地位提升。

群創則在FOPLP領域斬獲豐碩，其面板級封裝專區吸引包括志聖（2467）、均豪（5443）、均華（6640）及家登（3680）等近40家設備與材料商參展，顯示「面板半導體化」已成定局。短線上，具備 CPO 題材的矽光子專區廠商如聯亞（3081）、波若威與設備端的萬潤（6187）、由田（3455）將隨展覽論壇的技術發表而具備話題熱度。