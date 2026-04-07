美股收紅 台積電領軍 台股開高走高 一度大漲691點突破月線反壓

美股周一四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.0%最高，帶動7日台股開高走高，盤中一度大漲691點至33,264點，突破月線反壓。台積電（2330）盤中最高上漲45元至1,855元，同樣站至月線之上。

台新投顧表示，市場情緒受美伊緊張局勢壓制。未來二至三周仍存在沉重打擊風險，儘管戰事可能接近尾聲，但短期內的軍事行動仍對台股構成下行壓力。

台新投願指出，投資操作建議保持審慎，不宜過度積極操作。在戰事正式結束前，台股反攻不易，應控管部位風險。優先留意AI概念股反攻機會，若市場出現回升，AI族群具備較強的題材支撐與反彈空間。

台新投願目前看好三大族群，包括先進封裝、光通訊，以及金融股。玻璃基板帶動先進封裝商機，AI資料中心推升光通訊需求。此外，銀行利差擴張與盈餘穩定，經濟成長動能為金融族群提供穩定的獲利基礎。