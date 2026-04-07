快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

美股收紅 台積電領軍 台股開高走高 一度大漲691點突破月線反壓

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股周一四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.0%最高，帶動7日台股開高走高，盤中一度大漲691點至33,264點，突破月線反壓。台積電（2330）盤中最高上漲45元至1,855元，同樣站至月線之上。

台新投顧表示，市場情緒受美伊緊張局勢壓制。未來二至三周仍存在沉重打擊風險，儘管戰事可能接近尾聲，但短期內的軍事行動仍對台股構成下行壓力。

台新投願指出，投資操作建議保持審慎，不宜過度積極操作。在戰事正式結束前，台股反攻不易，應控管部位風險。優先留意AI概念股反攻機會，若市場出現回升，AI族群具備較強的題材支撐與反彈空間。

台新投願目前看好三大族群，包括先進封裝、光通訊，以及金融股。玻璃基板帶動先進封裝商機，AI資料中心推升光通訊需求。此外，銀行利差擴張與盈餘穩定，經濟成長動能為金融族群提供穩定的獲利基礎。

光通訊 台積電 台股

延伸閱讀

台積電漲35元　台股漲勢收斂拚站穩33000點

美伊戰事暫未再升高 台股開紅盤 晶圓代工股點火、記憶體走勢分歧

台積電開高衝上1,850元 台股早盤一度漲逾650點、觸及月線

台股三好 買盤將歸隊…助力多頭氣勢

相關新聞

清明連假結束台股走揚 漲幅一度逾2％

台股清明連假後恢復交易，受到美股周一收紅激勵，開高後震盪，最高來到3萬3264點，一度大漲逾700點，開盤半小時後，漲幅收斂。台積電最高來到1855元，大漲45元。

台積電收盤大漲50元收1,860元 拉抬台股收盤上漲657點、雙雙站上月線

台股7日收盤上漲657.39點，終場以33,229.78點作收，成交量5,643.42億元；台積電（2330）最後一盤逾3,500張買盤拉高，收盤價1,860元，上漲50元，漲幅2.02%。台股今日開高後遇月線反壓拉回，仍在高檔盤整，盤面強勢族群以載板三雄、矽光子及低軌衛星族群表現最為亮眼；多頭在台積電最後一盤使力，將台積電股價及大盤指數拉高站上月線。

美股收紅 台積電領軍 台股開高走高 一度大漲691點突破月線反壓

美股周一四大指數均收紅，其中以費半指數上漲1.0%最高，帶動7日台股開高走高，盤中一度大漲691點至33,264點，突破月線反壓。台積電（2330）盤中最高上漲45元至1,855元，同樣站至月線之上。

新興市場今年獲利預估成長30% 趁修正尋找新興股債進場機會

中東地緣政治風險增溫，推升油價大漲，導致全球股市波動，新興股市也不例外。不過，富蘭克林投顧表示，新興市場正進入總經環境、政策彈性與企業改革相互配合的新階段，可望推動企業獲利品質與資本效率持續改善。

TIP 台灣永續評鑑完整提供上市櫃公司永續評比資訊

臺灣指數公司（Taiwan Index Plus,TIP） 為提供完整的上市櫃公司永續評比資訊，滿足各界對ESG資訊需求，每年透過TIP台灣永續評鑑進行兩次評比，6月和12月公布評鑑結果。近期於IR議合服務平台（https://irengage.taiwanindex.com.tw/）公布2025年12月評鑑結果（使用2024年永續報告書及2025年官網或裁罰等公開資訊），並供上市櫃公司在平台回饋意見。

營收再好也漲不動？外資3月來大賣30.46萬張 鴻海陷190元保衛戰

鴻海（2317）3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月，月增34.9%，年增45.57%；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季；鴻海營收交出好成績，且有諸多利多消息，但外資3月來合計賣超30.46萬張，7日股價開高走低，盤中翻黑，一度下探189.5元，陷入190元關卡保衛戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。