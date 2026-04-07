新興市場今年獲利預估成長30% 趁修正尋找新興股債進場機會

中東地緣政治風險增溫，推升油價大漲，導致全球股市波動，新興股市也不例外。不過，富蘭克林投顧表示，新興市場正進入總經環境、政策彈性與企業改革相互配合的新階段，可望推動企業獲利品質與資本效率持續改善。

富蘭克林投顧指出，2023年之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環。新興市場2026年獲利預估成長約30%、2027年預估約15%，這是目前全球主要股市中最高的獲利成長率，預期市場效率將推動新興股市表現優於成熟股市。

在債市方面，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，受油價高漲影響，預期美國通貨膨脹年底可能略有上升，靠攏3.5-3.75%，經濟成長力道可能略有放緩但不至於停滯，因為接下來仍有財政刺激，且人工智慧（AI）推動的資本支出周期並未停歇。新興市場在這波考驗後，商品出口國與具備穩健宏觀基礎的國家將展現韌性，突顯修正後的投資機會。

富蘭克林投顧表示，市場持續反應中東戰火對通膨與央行降息前景的擔憂，推高美國公債殖利率，加上避險情緒使資金湧向美元，加劇多數債市震盪持續。美國非投資等級公司債市受惠能源債成分較高，且存續期間較短，既受惠油價飆漲也避開殖利率彈升影響。

整體來說，富蘭克林投顧指出，地緣政治風險不確定性高，突顯投資組合中美元與非美元資產配置的重要性。短線美元預期仍偏強勢，建議投資人提高美國非投資等級債與美元精選複合債比重，等待新興當地債市修正後機會。