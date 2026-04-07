台積電漲35元 台股漲勢收斂拚站穩33000點

美股四大指數昨夜同步收紅，市場寄望美伊在周二最後期限到來前達成停火協議。晶片股續強，帶動科技族群撐盤，美光與台積電（2330）ADR同步走揚。7日台股開盤上漲99.09點、報32,671.52點，隨後在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、台光電（2383）、智邦（2345）等聯袂揚升之下，大盤漲點一度擴張至逾650點、達33,223.71點，觸及月線。

2026-04-07 09:14