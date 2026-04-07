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台積電漲35元 台股漲勢收斂拚站穩33000點
投資人淡化美伊戰事升級疑慮，美股收紅，台股今天盤中高點33264.22點，漲691.79點，隨後漲勢收斂，力拚站穩33000點關卡，台積電盤中達1845元，漲35元，最多漲45元至1855元。
10時45分左右，加權指數達33090.37點，漲517.94點，漲幅1.59%，成交金額新台幣3563.26億元。
台積電最多漲45元至1855元，盤中達1845元，漲35元；鴻海由紅翻黑，隨後於平盤193元附近震盪；台達電達1505元，上漲75元；聯電盤中觸及漲停58.9元。
低軌衛星概念股昇達科盤中攻上漲停板1640元，新復興最高達58.5元，漲逾5.59%；PCB廠華通漲逾7%，燿華上揚近3%。
記憶體族群盤中漲跌互見，華邦電開高走低，盤中最多跌2.94%至89.1元；力積電先漲後跌，隨後於平盤53.5元附近震盪；旺宏一度漲逾6%；南亞科最高達212元，漲逾5%。
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