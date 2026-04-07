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營收再好也漲不動？外資3月來大賣30.46萬張 鴻海陷190元保衛戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月，月增34.9%，年增45.57%；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季；鴻海營收交出好成績，且有諸多利多消息，但外資3月來合計賣超30.46萬張，7日股價開高走低，盤中翻黑，一度下探189.5元，陷入190元關卡保衛戰。

鴻海3月合併營收8,037.38億元，為同期最佳，月增34.9%，年增45.57%；第1季合併營收2兆1,295.9億元，季減18.18%，年增29.68%，為歷年最強第1季，且四大類產品均強勁成長。

鴻海看好第2季在AI機櫃出貨持續成長帶動下，業績可望續強，呈現年、季雙增的成績，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海基本面持續看好，但受中東局勢變動、資金撤離影響，成為外資提款機，統計今年以來各月份外資買賣超情況，1月合計賣超鴻海逾9萬張，但2月則是買超12.84萬張，不過3月轉為賣超，合計賣超30.97萬張，4月來2個交易日則是1買1賣，合計買超5,053張。

陸媒引述產業鏈人士消息報導，鴻海集團已在試產蘋果首款折疊iPhone，傳命名為「iPhone Fold」。市場看好，折疊iPhone開賣後，可望掀起新一波換機買氣，為鴻海等供應鏈出貨增添新動能。

日媒則是報導，三菱FUSO卡客車公司和鴻海計劃在2030年左右，將雙方合作在日本生產的大型電動巴士，外銷至東南亞及澳洲等市場。

另外，OpenAI傳出將釋出GPT 6.0全新模型，整合聊天機器人、網頁瀏覽器及Codex等三大功能，運算能力預估暴增4成，法人看好，AI伺服器供應鏈鴻海等代工廠後市營運將新添動能。

鴻海營收表現佳，且利多消息匯集，但外資賣壓仍未解除，清明節連假過後，台股大漲，鴻海7日以以195元開高，上漲2元，一度拉升至195.5元，但盤中翻黑，一度下探至189.5元，再陷190元保衛戰。

鴻海 營收

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