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清明連假結束台股走揚 漲幅一度逾2％
台股清明連假後恢復交易，受到美股周一收紅激勵，開高後震盪，最高來到3萬3264點，一度大漲逾700點，開盤半小時後，漲幅收斂。台積電最高來到1855元，大漲45元。
其他電子權值股表現，至上午10時半，台達電最高來到1515元，一度大漲85元，漲幅達5.9％；鴻海、聯發科均是由高走低，由紅翻黑。
分析師表示，台股連假後表現通常要看美股電子股表現，美股表現得不錯，且市場對美伊戰爭的和談是有預期的，雖然戰爭還不會那麼快結束，但至少和談是目前可以期待的結果。
大盤強弱先看台積電表現，台積電法說下周四登場，公布第1季財報及第2季業績展望，除了AI需求預期之外，投資人最關注中東戰事對供應鏈成本及原物料供應的影響。
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