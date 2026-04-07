美伊戰事暫未再升高 台股開紅盤 晶圓代工股點火、記憶體走勢分歧

美伊局勢暫未進一步惡化，市場持續觀望停火協商進展，美股周一震盪後收高，道瓊、標普500（00646）與那斯達克分別上漲0.36%、0.45%與0.54%，也替台股7日早盤偏多開出營造氣氛。

從盤面來看，晶圓代工族群今天明顯成為資金焦點。聯電（2303）盤中來到58.9元、漲幅9.89%，世界先進（5347）衝上121元、漲幅10%，雙雙觸及漲停；台積電（2330）同步上漲35元至1845元，顯示資金明顯回流代工股。若從產業題材看，市場也同步消化成熟製程漲價效應，先前已有消息指出，聯電、世界先進等成熟製程廠最快自4月起調升部分代工報價，成為今日族群續強的重要想像空間。

相較之下，其他大型電子權值股表現並不同步。依同一批盤中畫面，聯發科（2454）盤中下跌1.71%至1440元，日月光投控（3711）下跌2.63%至351.5元，顯示今天台股雖由半導體族群領軍，但主流並非全面性AI權值股齊揚，而是更集中在成熟製程與二線代工補漲。

至於記憶體族群今天則呈現明顯分歧，並未完全跟上美系記憶體股強勢。美光周一收盤上漲3.15%；不過回到台股，南亞科（2408）雖在上周公告3月營收181.7億元、月增16.42%、年增560.04%，續創單月新高，第1季營收490.87億元也同步改寫單季歷史高點，但今日盤中並未直接反映利多，華邦電（2344）股價也走弱，反映資金對記憶體股仍採選擇性操作。

整體來看，台股今日早盤主軸相當清楚，一邊是美伊情勢未再快速惡化，帶動資金回補風險性資產；另一邊則是成熟製程漲價題材持續發酵，推升聯電、世界先進成為盤面最強族群。