SCFI再上漲 法人維持海運股買進評等

反應國際海運市場費動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,854.96點，較前一周上漲1.54%，其中，美東線周漲2.76%、美西線周漲0.3%，歐洲線運價則下跌3.11%。分析師指出，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，相對有利支撐歐洲線運價走勢，維持長榮（2603）及陽明等海運股的買進評等。

法人機構表示，展望2026年，根據國際研究機構預測，2026年貨櫃海運市場運力供給的年增幅將由2025年的7%下滑至3.1%，需求年增幅則由2025年的6%下滑至2.2%，供過於求幅度有望較2025年舒緩。隨時序進入美國線合約談判期間，政治地緣風險加上燃油成本推升下，航商穩價意願將逐趨積極，加上目前市場船舶閒置率低於1%，紅海復航無望等因素，皆有利第3季旺季運價走勢。

此外，中東戰事導致船用燃料價格大幅攀升，以新加坡低硫油而言，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，3月下旬一度回落至834美元，近期則來到近880 美元。

若以低硫油價格漲價100美元估算，則美西線的每個40呎櫃燃油成本上漲100美元、歐洲線燃油成本約上漲50美元；待5月開始進入需求旺季，以目前市場潛在運力有限的情況下，燃油成本無法完全轉嫁的風險將相對有限。