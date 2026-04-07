台積電開高衝上1,850元 台股早盤一度漲逾650點、觸及月線

美股四大指數昨夜同步收紅，市場寄望美伊在周二最後期限到來前達成停火協議。晶片股續強，帶動科技族群撐盤，美光與台積電（2330）ADR同步走揚。7日台股開盤上漲99.09點、報32,671.52點，隨後在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、台光電（2383）、智邦（2345）等聯袂揚升之下，大盤漲點一度擴張至逾650點、達33,223.71點，觸及月線。

法人指出，川普對伊朗祭出最後通牒，要求限時放棄核武並重啟荷莫茲海峽，否則恐對基礎設施發動攻擊，地緣風險仍在。而台股上周失守短期均線、技術面偏弱，惟清明連假期間國際股市反彈，今日是否有機會補漲備受矚目。

五大權值股早盤聯袂開高。台積電開高40元、報1,850元，重返月線之上，台達電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控隨之走揚，其中，台達電強彈逾4%，漲勢最為強勁。

盤面類股表現上，電子零組件、玻陶、塑膠、光電、塑化、油電燃氣漲幅居前，橡膠、造紙、運動休閒走勢相對疲弱。友達（2409）、群創（3481）暫居成交量冠亞軍。

回顧台股2日表現，終場下跌602.39點，收32,572.43點，跌幅1.82%，成交量6,729.07億元。三大法人賣超372.6億元，包括外資賣超386.96億元、投信買超84.24億元、自營商賣超69.89億元。

法人表示，短線受Touch Taiwan展與下周台積電法說帶動題材支撐，但中東局勢多變，行情仍具波動風險。操作上建議控管持股，聚焦先進製程、高速傳輸、載板PCB、電源管理、散熱及航太等族群。